بعد تجميد زيزو.. الزمالك يودع الكونفدرالية

ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الهزيمة على أرضه ووسط جماهيرة من ستيلينبوش الجنوب أفريقي، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب “استاد القاهرة الدولى”، ضمن منافسات أياب ربع نهائى البطولة.

وسجل هدف ستيلينبوش الجنوب أفريقي، اللاعب سيهل ندولى فى الدقيقة 79 من عمر اللقاء.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبى بدون أهداف، كما كانت نتيجة لقاء الذهاب فى جنوب أفريقيا.

وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات اللقاء، ولكن دون خطورة واضحة على مرميهما، بأستثناء فرصة الهدف الذى أحرزه لاعب بطل جنوب افريقيا، وفشل كل منهما فى فرض أسلوب لعبه على الآخر.

وجمد الجهاز الفنى بناءًا على قرار مجلس الإدارة نجم الفريق أحمد سيد "زيزو" بعد أنباء توقيعه للنادى الأهلى.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، التي أُقيمت في جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي، قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

ومن المقرر أن يلعب ستيلينبوش الجنوب أفريقي أمام سيمبا التنزاني، الذى تأهل على حساب المصرى البورسعيدى.

الزمالك

الزمالك

الزمالك

الزمالك