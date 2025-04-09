تشكيل بوروسيا دورتموند ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

أعلن الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة برشلونة الإسباني، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق بوروسيا دورتموند، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره برشلونة بملعب مونتجويك، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الغيني سيرو جيراسي تشكيل بوروسيا دورتموند أمام برشلونة، حيث يتواجد على رأس الهجوم بجانب جيمي جيتينز وكريم أديمي.

تأهل فريق بوروسيا دورتموند إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب على ليل الفرنسي في دور الـ16.

برشلونة، بلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما أقصى بنفيكا البرتغالي من دور الستة عشر، بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

تشكيل بوروسيا دورتموند ضد برشلونة

حراسة المرمى: جريجور كوبيل

خط الدفاع: والديمار أنتون - إيمري تشان - رايرسون - رامي بن سبعيني

خط الوسط: فيليكس نميشا - تشوكويميكا - براندت

وفي الهجوم: كريم أديمي - سيرو جيراسي - جيمي جيتينز.