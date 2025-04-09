عبرت مصر عن إدانتها الشديدة لقرار إسرائيل بإغلاق 6 مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في القدس الشرقية.

وأصدرت وزارة الخارجية بيانًا قالت فيه "تعرب جمهورية مصر العربية عن إدانتها لإصدار الاحتلال الإسرائيلي أوامر إغلاق لست مدارس تابعة لوكالة الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، مشددة على ما تمثله هذه الخطوة من انتهاك صارخ ومرفوض للقانون الدولي.

مصر تدين قرار إسرائيل بإغلاق مدارس الأونروا في القدس الشرقية

وأضافت: "وتؤكد جمهورية مصر العربية على دعمها لوكالة الأونروا وجهودها وخدماتها في كافة مناطق عملياتها، بما في ذلك في القدس الشرقية المحتلة، مشددة على الدور المحوري الذي تلعبه في تقديم الخدمات الضرورية والأساسية للاجئين الفلسطينيين، وهو الدور الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.

واختتمت الخارجية بيانها: "تشدد جمهورية مصر العربية على رفضها التام لحملة الاستهداف الممنهجة التي تواجهها الوكالة الأممية وولايتها، مؤكدة على أهمية الحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق العودة".