يقدم موقع “البوابة نيوز” تقرير عن أهم أخبار الكويت وترصد خلاله أبرز واهم الاحداث التي تجري في الدولة العربية الشقيقة.

أهم أخبار الكويت اليوم الأربعاء

الكويت وفلسطين تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات في الأراضي المحتلة

استقبل وزير الخارجية الكويتي الشيخ عبدالله اليحيا، اليوم الأربعاء، وزير المالية الفلسطيني عمر البيطار ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى الشنار، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية بمناسبة زيارتهما الرسمية إلى دولة الكويت.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما ناقش الجانبان آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

الكويت والسعودية توقّعان مذكرة تعاون في مجال الطيران المدني لتعزيز التكامل الفني والتشغيلي



وقّعت الإدارة العامة للطيران المدني في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات في قطاع الطيران، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأوضح رئيس الإدارة العامة للطيران المدني، الشيخ حمود مبارك الحمود الجابر الصباح، أن المذكرة تسعى إلى إرساء إطار شامل للتعاون يشمل مجالات التدريب وتحديث الأنظمة التشغيلية، إلى جانب تعزيز معايير أمن وسلامة الطيران بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة.

وأكد الصباح أن هذا التعاون يمثل خطوة متقدمة نحو تعزيز التكامل بين البلدين الشقيقين في مجال الطيران، مشيراً إلى أن الاتفاق سيسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتمكينها من مواكبة أحدث المستجدات التقنية في القطاع.

كما بحث الجانبان آليات تحديث العمليات التشغيلية، مع التركيز على إطلاق برامج تدريبية مشتركة، وتسهيل تبادل الكوادر الفنية بين الكويت والسعودية بما يعزز من جاهزية البنية التحتية للطيران في البلدين.

الكويت تستضيف الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية ومجلس وزراء المالية العرب

انطلقت اليوم الأربعاء في العاصمة الكويتية، أعمال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، إلى جانب انعقاد الدورة الاعتيادية لمجلس وزراء المالية العرب، بمشاركة واسعة من ممثلي الدول العربية والمؤسسات المالية الإقليمية.

وتركز الاجتماعات على بحث آفاق التعاون المالي والاقتصادي بين الدول العربية، واستعراض السبل الكفيلة بتعزيز التكامل الاقتصادي العربي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

