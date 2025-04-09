تشكيل برشلونة ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق برشلونة، اليوم الأربعاء، نظيره بوروسيا دورتموند على ملعب مونتجويك، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود لامين يامال تشكيل برشلونة أمام بوروسيا دورتموند، رفقة البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا.

كان برشلونة تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما أقصى بنفيكا البرتغالي من دور الستة عشر.

بينما تغلب بوروسيا دورتموند على ليل الفرنسي في دور الـ16، بعدما فاز في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-2.

تشكيل برشلونة ضد بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إينيجو مارتينيز - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: فرينكي دي يونج - بيدري جونزاليس - فيرمين لوبيز

وفي الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.