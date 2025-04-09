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الأربعاء 09 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الأسماك والمأكولات البحرية مساء اليوم 9 أبريل 2025

أسماك
أسماك
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شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية ارتفاعا يترواح بين 15 و 20 جنيها بلكيلو الواحد خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 9 إبريل 2025؛ داخل سوق العبور للجملة رغم انتهاء موسم عيد الفطر المبارك، وذلك لمختلف أنواع الأسماك .

الأسماك النيلية

سجل سعر كيلو البلطي نمرة 1 97 جنيها و البلطي نمرة 2 نحو 85 جنيها والبلطي الأسواني 70 جنيها و الفيليه البلطي 250 جنيها والقشر البياض 300 جنيه للكيلو وقشر البياض البلدي 200 جنيه والقشر البياض الخليجي 110 جنيهات و الشيلان والقراميط 70 جنيها للكيلو.

سعر المكرونة والبرانيس

سجل سعر كيلو السمك الثعابين 550 جنيها و المكرونة الخليجي 140 جنيها والمكرونة السويسي 150 جنيها والبرانيس الإسكندراني 150 جنيها والمكرونة المجمدة 60 جنيها للكلو.

السبيط والكاليماري والكابوريا

سجل سعر كيلو سمك موسي 350 جنيها للكيلو السبيط والكاليماري و السابيا 350 جنيها و القرش 150 جنيها والحدادي 40 جنيها والكابوريا 165 جنيها .

سعر السمك المرجان والبربون

سجل سعر كيلو السمك المرجان نمرة 1 نحو 300 جنيه و المرجان نمرة 2 نحو 160 جنيها والمرجان المجمد 60 جنيها والبربون نمرة 1 نحو 320 جنيها  والبربون نمرة 2 نحو 170 جنيها والبربون المجمد 60 جنيه للكيلو.

سعر الجمبري

بلغ سعر كيلو الدنيس 260 جنيها والجمبري الجامبو 700 جنيه و الجمبري نمرة1 نحو 570 جنيها للكيلو والجمبري نمرة 2 نحو 500 جنيه و الجمبري المجمد 475 جنيها والجمبري نمرة 3 نحو 320 جنيها والبوري نمرة 1 نحو 195 جنيها و البوري نمرة 2 نحو 130 جنيه للكيلو.

سعر الاسماك والمأكولات البحرية سعر كيلو البلطي سعر كيلو الجمبري سعر الكاليماري والسبيط سعر الجمبري والكابوريا