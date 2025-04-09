الجنايات تقضي بالمؤبد لمتهم بقتل آخر في حلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم مدينة 15 مايو اليوم، بمعاقبة متهمين بقتل شاب والقاء جثمانه بمنطقة جبلية.

قررت المحكمة معاقبة المتهم الأول "عبد الرحمن خ" بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بقتل المجني عليه بعدة طعنات متفرقة بالجسد عمدًا.

كما قضت بمعاقبة المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس بالحبس 6 أشهر لمساعدتهم المتهم الأول في إخفاء جثمان الضحية، وأمرت بمصادرة السيارة المستخدمة في الواقعة ملك المتهم الخامس.

كانت النيابة العامة بحلوان قد أحالت ، 5 أشخاص للمحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بقتل شاب وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية بمدينة 15 مايو، بسبب خلافات مادية.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 4265 كلي جنايات حلوان، أن المتهم الأول "عبد الرحمن خ." قتل المجني عليه "أحمد محمد" عمدًا، إثر خلاف مالي نشب بينهما، فعقد العزم على إزهاق روحه، وأعد لهذا الغرض سلاحًا أبيض "مطواة".

وتابع أمر الإحالة، أنه بعدما احتدم الخلاف بينهما، نشبت مشاجرة على إثرها أشهر المتهم سلاحه الأبيض، وسدد له عدة طعنات استقرت في أنحاء متفرقة من جسده، فأحدث به الإصابات المثبتة بتقرير الصفة التشريحية، ما أفقده وعيه وأرداه قتيلاً، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه.