تطورات جديدة حول تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

بات النجم المصري محمد صلاح على مشارف توقيع عقد جديد مع نادي ليفربول الإنجليزي، بحسب تقارير صحفية اليوم الأربعاء.

تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول يضع حدًا نهائيًا للتكهنات والشائعات التي ربطت مستقبل الفرعون المصري بالرحيل عن ملعب أنفيلد مع نهاية عقده الحالي الصيف المقبل.

وكان محمد صلاح، الذي يبلغ من العمر 32 عامًا، يحق له التفاوض مع أي ناد آخر بشكل مجاني، ما فتح الباب أمام العديد من التقارير الصحفية التي تناولت اهتمام الأندية السعودية الكبيرة بالحصول على خدماته.

تطورات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

وفي تطور جديد، كشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، المختص في سوق انتقالات اللاعبين والمدربين، عن آخر المستجدات بخصوص مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول.

ونشر رومانو تغريدة عبر منصة إكس، أعلن فيها: «محمد صلاح يقترب من تجديد عقده مع ليفربول، حيث وصلت المفاوضات إلى المراحل النهائية».

وأضاف رومانو: «إدارة ليفربول واثقة من إتمام الاتفاق قريبًا»، مشيرًا أيضًا إلى أن المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك حقق تقدمًا إيجابيًا في مفاوضات تجديد عقده مع الريدز.

أهدافه بالدوري الإنجليزي

ولعب محمد صلاح 31 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، سجل خلالها 27 هدفًا وصنع 17 آخرين، ليتصدر قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم، وكذا قائمة صانعي الأهداف في موسم مميز لقائد منتخب مصر.