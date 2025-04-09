تقدم “البوابة نيوز” تقريرًا عن أهم أخبار الإمارات، وترصد خلاله أبرز وأهم الأحداث التي تجري في دولة الإمارات العربية.

أهم أخبار الإمارات اليوم

مشاورات سياسية إماراتية فرنسية في باريس لتعزيز التنسيق الإقليمي والدولي

عُقدت في العاصمة الفرنسية باريس جولة مهمة من المشاورات السياسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية، تناولت عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت هذه المشاورات خلال زيارة رسمية قامت بها سعادة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، إلى باريس يومي 7 و8 أبريل الجاري، حيث أكدت خلالها على متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وحرص الجانبين على تطويرها في مختلف المجالات، لا سيما في التنسيق السياسي والدبلوماسي.

وجرت المشاورات في قصر "كي دورسيه" برئاسة كل من السفيرة لانا نسيبة، والسفير فريديريك موندولوني، المدير العام للشؤون السياسية والأمنية بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، حيث تركز النقاش على التطورات الجيوسياسية المتسارعة في أوروبا، الشرق الأوسط، ومنطقة القرن الأفريقي، إلى جانب التأكيد على التزام البلدين بالوسائل السلمية كالوساطة والدبلوماسية في معالجة الأزمات.

كما عكست اللقاءات التوافق المشترك بين أبوظبي وباريس على أهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات العالمية الراهنة، والعمل معًا نحو حلول مستدامة تعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

الإمارات تطلق مركز تميز عالمي للأمن السيبراني بالتعاون مع "غوغل"

أعلنت دولة الإمارات عن إطلاق مركز تميز عالمي في مجال الأمن السيبراني بالعاصمة أبوظبي، بالتعاون مع شركة "غوغل كلاود" العالمية، في خطوة تعكس التزام الدولة المتواصل بتعزيز التحول الرقمي وبناء بنية تحتية سيبرانية متطورة وآمنة.

ويأتي إطلاق المركز ضمن مبادرة وطنية طموحة تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي في مجال الأمن السيبراني، حيث من المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 20،300 فرصة عمل في القطاع، إلى جانب استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تصل قيمتها إلى 1.4 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

تسريع وتيرة التحول الرقمي

وسيسهم المركز الجديد في تسريع وتيرة التحول الرقمي في الدولة، مما سينعكس إيجابًا على الإنتاجية الاقتصادية ويعزز تنافسية الإمارات على الصعيد العالمي.

ويعتمد التعاون مع "غوغل كلاود" على عدة محاور استراتيجية تستهدف التنمية السيبرانية المستدامة ودعم الاقتصاد الرقمي، أبرزها مجالات البحث والتطوير والابتكار، حيث سيتم العمل على تطوير حلول متقدمة للأمن السيبراني من خلال أبحاث متخصصة تُنفذ بالشراكة مع مؤسسات أكاديمية عالمية مرموقة.

