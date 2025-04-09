ترامب: وافقت على تعليق الرسوم الجمركية المضادة البالغة 10 بالمئة لمدة 90 يوما

أعلن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعليق التعريفات الجمركية البالغة 10% لمدة 90 يومًا.

تعليق الرسوم الجمركية المضادة البالغة 10 بالمئة لمدة 90 يوما

وقال ترامب في منشور له على "تروث سوشيال": "أعلن عن رفع التعريفة الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الصين إلى 125%، ويبدأ العمل بهذا القرار فورًا".

وأضاف: "وعلى الجانب الآخر، وبالنظر إلى أن أكثر من 75 دولة قد تواصلت مع ممثلي الولايات المتحدة... وأن هذه الدول لم ترد، بناءً على اقتراحي القوي، بأي شكل من الأشكال ضد الولايات المتحدة، فقد قررت أن أوقف بشكل مؤقت التعريفات المقابلة لمدة 90 يومًا، وأخفضها بشكل كبير خلال هذه الفترة إلى 10%، ويبدأ سريان هذا القرار فورًا أيضًا".