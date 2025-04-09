وظائف خالية اليوم الأربعاء.. رواتب تصل لـ2000 درهم

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، عن بدء إجراء اختبارات للعمال المصريين المرشحين للعمل بشركة “الشاطئ الغربي للمقاولات العامة” بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك داخل “وحدة توجيه ما قبل المغادرة” التابعة للوزارة، وبحضور ممثل عن الشركة الإماراتية.

وظائف خالية اليوم الأربعاء

فتح باب التقديم لـ185 فرصة عمل

وأوضح وزير العمل، محمد جبران، أن هذه الاختبارات تأتي في إطار استكمال إجراءات التعاقد مع المتقدمين الذين سجلوا على فرص العمل المعلنة مسبقًا، وتؤكد جدية ومصداقية هذه الفرص.

وكانت الوزارة قد فتحت باب التقديم لـ185 فرصة عمل برواتب تصل إلى 2000 درهم إماراتي شهريًا، بحسب الخبرة، مشيرًا إلى أن السن المطلوب يتراوح ما بين 25 و40 عامًا، وتشمل العقود مزايا مثل الإقامة والمواصلات والتأمين الصحي وساعات العمل الإضافية، بعقود عمل تمتد لمدة عامين.

فرص عمل برواتب تصل إلى 2000 درهم إماراتي

من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن هذه الفرص تم توفيرها بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، لافتة إلى أن مكتب التمثيل العمالي بالإمارات، برئاسة المستشار منال عبدالعزيز عثمان، نسق لتوفير الوظائف التالية:

• 20 فني جبس بورد، براتب من 1700 إلى 2000 درهم، بخبرة من 3 إلى 5 سنوات.

• 20 فني نجار خشب “موبيليا”، براتب من 1700 إلى 2000 درهم، بخبرة من 3 إلى 5 سنوات.

• 20 فني نجار ديكور، بنفس الشروط السابقة.

• 20 فني حداد لحام “مظلات”، براتب من 1700 إلى 1900 درهم، بخبرة من 3 إلى 5 سنوات.

• 5 فنيين كهرباء وتكييف، براتب من 1600 إلى 2000 درهم، بخبرة من 4 إلى 6 سنوات.

• 100 عامل في مجال الزراعة والري، براتب 1400 درهم، بخبرة لا تقل عن عام واحد.

وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي في إطار سعيها لتوفير فرص عمل حقيقية ومضمونة للمصريين بالخارج، من خلال التنسيق المستمر مع الشركات الدولية ومكاتب التمثيل العمالي