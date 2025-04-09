لا يزال سعر الخضروات والفاكهة مستقرا مع ختام تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 9 أبريل 2025، داخل سوق العبور للجملة بدون أي تغيير منذ مستهل التعاملات.

سعر الخضروات والفاكهة مساء اليوم 9 أبريل 2025

الطماطم والبصل

سجل سعر كيلو الطماطم 5.5 جنيها والبطاطس 7 جنيهات للكيلو والبصل الأبيض 10 جنيهات والبصل الأحمر 12 جنيها، والكوسة 8 جنيهات للكيلو والجزر 5 جنيهات.

الباذنجان والفلفل

بلغ سعر كيلو الفاصوليا 20 جنيها والباذنجان البلدي 10 جنيهات والرومي 9 جنيهات والباذنجان الأبيض بـ15 جنيها والفلفل البلدي 15 جنيها، والفلفل الحامي 25 جنيها للكيلو والفلفل الألوان 45 جنيها في الكيلو.

الملوخية والقلقاس

وصل سعر كيلو الملوخية 14 جنيها والخيار 8 جنيهات والبلسلة 14 جنيها والسبانخ 10 جنيهات في الكيلو والقلقاس 15 جنيها والبطاطا 9.5 جنيها والثوم 19 جنيها واللفت 5 جنيهات

ورق العنب والكرنب

بلغ سعر كيلو البنجر 8 جنيهات وورق العنب 30 جنيها والكرنب 5 جنيهات للواحدة والقرنبيط 5.5 جنيها والبروكلي 12 جنيها للواحدة

سعر الفاكهة

وثبتت اسعار الفاكهة في تداولات مساء اليوم داخل سوق العبور للجملة لتشمل بذلك

سعر البرتقال واليوسفي

وصل سعر كيلو البرتقال أبو سة 25 جنيها والبرتقال الصيفي 15 جنيها واليوسفي 32 جنيها والكيموكوات 25 جنيها والجريب فروت 21 جنيها والليمون البلدي 85 جنيها والليمون الأضاليا 45 جنيها.

سعر العنب والتفاح

وصل سعر كيلو العنب المستورد الأسود او الأصفر 120 جنيها للكيلو والتفاح الأمريكي الإيطالي 100 جنيه والجولدن 80 جنيها للكيلو والتفاح السوري اللبناني 80 جنيها للكيلو.

سجل سعر كيلو البلح الرملي 20 جنيها والبلح السيوي 70 جنيها والبلح الثلاجة 20 جنيها والجوافة 25 جنيها والفراولة 18 جنيها والكانتلوب 25 جنيها.