رفع درجة الاستعداد القصوى بأسوان وإغلاق الملاحة النهرية لسوء الأحوال الجوية

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، المسئولين برفع درجة الإستعداد القصوى للتعامل مع حالة الطقس المتقلب، حيث قامت الجهات المختصة بإغلاق حركة الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل وبحيرة ناصر، نظرًا للأحوال الجوية وشدة الرياح المحملة بالرمال والأتربة وضعف الرؤية.

رفع درجة الإستعداد القصوى وإغلاق حركة الملاحة النهرية بأسوان لسوء الأحوال الجوية

وشدد محافظ أسوان، على المتابعة اللحظية عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن للتفاعل السريع مع أى أحداث طارئة، على أن تقوم إدارة المرور بالطرق السريعة الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، وأسوان / أبو سمبل البرى بالتنبية على سائقى الأتوبيسات والسيارات والمركبات بتوخى الحذر أثناء السير للحفاظ على السلامة العامة للمستقلين لهذه المركبات.

ومن جانبه أوضح المهندس بحرى سامى البربرى، مدير فرع هيئة النقل النهرى بأسوان بأنه تم التنبية على كافة الفنادق العائمة والدهبيات والعائمات النهرية الأخرى على إختلاف أنواعها بإيقاف النشاط الملاحى بصفة مؤقتة، لحين تحسن الأحوال الجوية، مع حظر الإبحار والمغادرة بصفة قطعية.

لافتًا بأنه تم فى نفس الوقت التشديد على جميع العائمات النهرية المبحرة الآن بالفعل بتوخى أعلى درجات الحرص والحذر أثناء الإبحار والمناورات وأعمال التراكى، مع إتباع كافة التعليمات الأساسية للإبحار والأمن، وعدم الرعونة وزيادة السرعة وذلك نظرًا لإقتراب حدوث عاصفة رياح ترابية فى النطاق الجغرافى والإدارى لمحافظة أسوان شاملة مسطح بحيرة ناصر، وعلى الجميع فى حال أى طوارئ سرعة الإبلاغ لتحقيق إستجابة وتفاعل فورى مع الموقف إن وجد، وعلى جميع العائمات النهرية المتراكية تأمين أشغال وأعمال الرباط ومراجعتها، وتأمين محتويات السطح المشمس، علاوة على قيام الفنادق العائمة المتوقفة بالمسار الملاحى بين إدفو وكوم أمبو أو بين كوم أمبو وأسوان ضرورة الوقوف بمياه الليان، وإضاءة كامل السطح المشمس، وكامل جانبى الفندق العائم.

تحرير محضرين لفندقين عائمين لعدم إلتزامهما بحظر الإبحار

وأشار سامى البربرى إلى أنه تم تحرير محضرين لعدد ٢ فندق عائم لعدم إلتزامهما بحظر الإبحار، وتعريض منشأة سياحية للخطر، وكذا تعريض أرواح الركاب من المصريين والأجانب وأطقم التشغيل للخطر.

موضحًا بأنه سيتم تحرير محاضر فى حالة عدم الإلتزام بواسطة الجهات الأمنية ممثلة فى شرطة المسطحات المائية.

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