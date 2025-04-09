حل مشاكل الطرح الاستثماري لتطوير مراكز الشباب في محافظة دمياط

عقد الدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة في دمياط اجتماعا مع مديري الإدارات الفرعية، اليوم الأربعاء، لبحث تطوير العمل داخل الإدارات الفرعيه وعرض كافه المشكلات الخاصه بهم ومراكز الشباب.



حضر الإجتماع عبده الشعراوي وكيل المديرية للرياضة، ومديح حماد وكيل المديرية للشباب حيث يأتي ذلك في إطار التوجيه والمتابعة الدائمة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

رحب الدكتور محمد فوزي وكيل الوزارة فى البداية بمديرى الإدارات الفرعية، وأشار إلى تفعيل دور الإدارات الفرعية، من خلال تطبيق مبدأ اللامركزية فى التعامل مع الهيئات الشبابية التابعة فى نطاق كل الإدارة، حيث تمثل الإدارة نموذج مصغر للمديرية بنفس الهيكل مؤكدا متابعة سير العمل بشكل مباشر ويومي داخل الإدارات الفرعيه ومراكز الشباب.

أكد مدير مديرية الشباب والرياضة في دمياط ضرورة حل المشاكل الخاصه بالطرح الاستثماري بمراكز الشباب وبعض المعوقات الإنشائية وقرارات التخصيص.

كما تمت مناقشة المشكلات الخاصة باختيار كوادر فاعلة من داخل المديرة والإدارات الفرعية وإعادة توزيعهم على الوظائف الشاغرة داخل الهيئات الشبابية والرياضة الفرعية فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة للعمل، حيث أكد الدكتور محمد فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة في دمياط على ضرورة حل المشاكل الخاصة بالطرح الاستثماري بمراكز الشباب وبعض المعوقات الإنشائية وقرارات التخصيص.

وفي ختام اللقاء أثنى الدكتور محمد فوزي بمديري الإدارات الفرعية على المشاركة الفعالة في الملحمة الوطنية لرفض تهجير شعب غزة ورفض العدوان الإسرائيلي الغاشم علي العزل والمدنيين ومساندة القيادة السياسية في هذا المشهد الوطني، حيث قال مدير مديرية الشباب والرياضة في محافظة دمياط إن الحشود التي تحركت إلى رفح من الكيانات الشبابية التابعة لمديرية الشباب والرياضة في محافظة دمياط كانت صورتها مشرفة.