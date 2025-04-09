طريقة تسريع الأيفون القديم

يبحث الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية عن التطبيقات التي توفر استهلاك الطاقة أو موارد ذاكرة الوصول العشوائي "رام" ووحدة المعالجة المركزية، نظرا لأن استخدام الهاتف لوقت طويل يعمل على إبطائه، أثناء العمل في الخلفية، وغالبا دون علم المستخدم.



طرق تسريع جهاز iPhone القديم

هناك طرق بسيطة تعمل على تسريع جهاز iPhone القديم من خلال الانتقال إلى الإعدادات> عام> تحديث التطبيقات في الخلفية وتحديد Wi-Fi أو Wi-Fi والبيانات الخلوية أو إيقاف تحديث التطبيقات في الخلفية تماما".

يفيد هذا الإصلاح السريع أنه يمكن لمستخدمي iPhone ضبط الاعدادت للتحكم الذاتي في التطبيقات التي تعمل في الخلفية وإيقافها؛ ما يتيح للهاتف الاستخدام بصورة أكثر سهولة.



تحقق من صحة البطارية

بطء جهاز iPhone قد يكون بسبب مشكلة في البطارية، حتى البطاريات الأحدث يمكن أن تتعطل إذا كانت بها مشكلة أو تم استهلاكها بصورة مفرطة.

إذا كنت تستخدم iPhone 6 أو إصدار أحدث مع إصدار حديث من iOS ، انتقل إلى "الإعدادات" > "البطارية" > "حالة البطارية" لعرض السعة القصوى للبطارية، الأفضل أن تكون معدل البطارية ما بين 0 و100٪ .

يجب أن تحافظ بطارية Apple على ما يصل إلى 80% من سعتها الأصلية،

ومع تقدم عمر البطارية، قد تقل هذه النسبة، ما يؤدي إلى عدم قدرة البطارية على الاحتفاظ بالشحن الأمثل ."

وإذا كان منخفض عن ذلك، يجب الذهاب للصيانة وتصليح واستبدال البطارية.



تحقق من قوة الأداء

هناك إحصائية في قوائم iPhone يجب التأكد منها: "تحت قسم "صحة البطارية"، من المفيد الاهتمام بـ"قدرة الأداء القصوى".

يقدم هذا المقياس الخاص معلومات مهمة حول حالة أداء البطارية، مما يوضح ما إذا كانت البطارية تعمل بصورة صحيحة أم لا.

إذا لاحظت أي خلل في بطاريتك، قد يكون من الحكمة التفكير في اختيار بديل لها. ويعتمد تحديث التطبيقات وتحديثات نظام التشغيل "آي أو إس"، ويعمل المطورون بتحسين تطبيقاتهم بشكل دائم، وأحيانا تسهل هذه التحديثات في تحسين استجابة التطبيقات بصورة أسرع.