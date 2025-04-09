المصري الديمقراطي يلتقي قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني وحزب سوسيال ديمقراطي

التقى فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورئيس التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي، في زيارة لإقليم كردستان، بقيادات من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحزب سوسيال ديمقراطي الكردستاني، في إطار جهود الحزب لتوسيع شبكات التعاون مع القوى الديمقراطية الاجتماعية في المنطقة.

ففي مدينة دباشان، استقبل بافل جلال طالباني، رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فريد زهران، بحضور عدد من قيادات الحزب الكردستاني، حيث دار نقاش معمق حول التطورات السياسية في الشرق الأوسط، وتم التأكيد على أهمية تطوير العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والكردي، والعمل المشترك من أجل الاستقرار والتنمية وتعزيز القيم الديمقراطية والاجتماعية.

كما استقبل حزب سوسيال ديمقراطي الكردستاني، بمقر مكتبه السياسي، وفد التحالف برئاسة فريد زهران، وبحضور دارا خيلاني، مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الوطني الكردستاني. وكان في استقبال الوفد محمد دولاشي، نائب رئيس الحزب، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة العاملة في المكتب السياسي.

تناول اللقاء سبل توطيد العلاقات بين القوى الديمقراطية الاجتماعية، وبحث آفاق التعاون في قضايا الحرية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، بما يخدم شعوب المنطقة.

تأتي هذه اللقاءات في سياق رؤية الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للتحالف كإطار إقليمي جامع للقوى الديمقراطية الاجتماعية، يسعى إلى بناء شراكات فاعلة تدفع نحو مستقبل أكثر عدلاً واستقرارًا في العالم العربي.