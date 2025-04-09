"عليا الوفد" تدين تهجير الفلسطينيين وتدعم الرئيس السيسي

أدانت الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة الاستاذ الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد، مخططات التهجير القسري والمجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وأعلنت الهيئة العليا للوفد دعمها وتأييدها للرئيس عبدالفتاح السيسي في موقفه التاريخي الرافض لمخططات التهجير والمحافظ علي القضية الفلسطينية والإصرار علي حل الدولتين كحل دائم للصراع العربي الإسرائيلي.

وأكدت عليا الوفد أن الحزب بكل تشكيلاته واعضائه يصطف خلف القيادة السياسية الممثلة في الرئيس السيسي.

جاء ذلك على هامش انعقاد اجتماع الهيئة العليا المنعقد بالمقر الرئيسي للحزب بالدقي.