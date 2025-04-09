جامعة الفيوم تواصل فعاليات عيد العلم السابع عشر

شهد أ.د ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، استكمال فعاليات عيد العلم السابع عشر.

بحضور أ.د عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأ.د عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأ.د شريف العطار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والسادة أعضاء مجلس الجامعة، والمكرمين من منتسبي الجامعة، وذلك اليوم الأربعاء 9/4/2025 بقاعة الاحتفالات الكبرى.

أكد أ.د ياسر مجدي حتاته أن جامعة الفيوم تتقدم بخطى ملموسة، وأصبح لها مكانة متميزة محليًا وإقليميًا، مشيدًا بجهود أساتذة الجامعة في مختلف القطاعات العلمية، حيث تسهم بحوثهم المنشورة في الارتقاء باسم جامعة الفيوم في مختلف المجلات العلمية.

مؤكدًا سيادته أن التكريم بعيد العلم تقليد جامعي تحرص الجامعة علي إقامته كل عام.

ومن جانبه أوضح أ.د عرفة صبري أن عدد البحوث المنشورة في المجلات ذات معامل التأثير العالي شهدت ارتفاعًا بنسبة 10% عن العام الماضي، ما يعكس حرص الأساتذة على تقديم بحوث علمية رصينة.

مشيرًا سيادته إلى أهمية زيادة النشر العلمي الدولي في العلوم الإنسانية خلال الفترة المقبلة.

وأشار أ.د عاصم العيسوي أن الاحتفال بعيد العلم يمثل مناسبة مهمة لجميع منتسبي الجامعة ويبين مدى تقدير الجامعة لأبنائها أصحاب الكفاءة العلمية والإدارية.

وعرض سيادته لأبرز انجازات قطاع خدمة المجتمع خلال العام السابق، من خلال تنظيم عدد من القوافل، والمشاركة في المبادرات الرئاسية والبروتوكولات التي تم عقدها مع عدد من الوزارات ومحافظة الفيوم والدعم المقدم للطلاب، وغير ذلك من الإنجازات.

وأكد أ.د شريف العطار أن جامعة الفيوم تسعى لبناء جيل جديد قادر على تقديم الإفادة للمجتمع متسلحًا بالعلم والمعرفة والأفكار الإبداعية.

مشيرًا سيادته إلى دعم إدارة الجامعة لجميع المتميزين من الأساتذة والباحثين والعمل على خلق بيئة مناسبة لهم للإبداع والابتكار.

يذكر أنه خلال الفترة تم تكريم السادة الراحلين من السادة أعضاء هيئة التدريس، والراحلين من السادة العاملين بالجامعة والحاصلين على جائزة التميز الإداري، وجائزة الموظف المثالي، وجائزة العامل المثالي، بالإضافة للحاصلين على جائزة جامعة الفيوم التشجيعية في الترقي للدرجات العلمية الأعلى (معيار التميز العلمي)، وجائزة جامعة الفيوم التشجيعية في الترقي للدرجات العلمية الأعلى للسادة الأساتذة والأساتذة المساعدين في المجالات العلمية المختلفة، وأعضاء الهيئة المعاونة الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، والطلاب الوافدين الحاصلين على درجة الدكتوراه، والإداريين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، وأوائل البكالوريوس والليسانس بالكليات المختلفة، والطلاب المتميزين فى الأنشطة الطلابية.