صعد سعر الدولار مقابل الجنيه، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 9 أبريل 2025 مقدار 41 قرشا في المتوسط على مستوى البنوك المصرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم 9 أبريل 2025

سعر البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار حسبما اعلن البنك المركزي المصري نحو 51.62 جنيه للشراء و51.72 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.42 جنيها للشراء و50.52 جنيها للبيع في البنك الزراعي المصري، ثم 50.54 جنيها للشراء و50.64 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني، و51.07 جنيه للشراء و51.17 جنيها للبيع في بنك بيت التمويل الكويتي.

متوسط السعر

ووصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه حوالي 51.58 جنيه للشراء و51.68 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

سعر معظم البنوك

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في أغلب البنوك الحكومية والخاصة نحو 51.62 جنيه للشراء و51.72 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، أبوظبي الأول، الأهلي المصري، مصر، ميد بنك، القاهرة، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB،التعمير والاسكان، فيصل الإسلامي، العربي الإفريقي الدولي".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.63 جنيه للشراء و51.73 جنيه للبيع في بنوك "الإسكندرية، قناة السويس".

أعلي سعر

بلغ أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 51.66 جنيه للشراء و51.76 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، يليه 51.64 جنيها للشراء و51.74 جنيه للبيع في بنوك "المصري لتنمية الصادرات، سايب، المصرف العربي الدولي".