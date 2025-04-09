أسعار ومؤشرات العملات الرقمية اليوم 9 أبريل.. مكاسب محدودة وتباين في الأداء

شهدت أسواق العملات الرقمية اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025 تبايناً في الأداء بين العملات الكبرى، حيث سجلت بعضها ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار، بينما تراجعت أخرى، في ظل استمرار التقلبات التي تسيطر على الأسواق العالمية.

بيتكوين تستقر فوق 77 ألف دولار

حافظت عملة بيتكوين (BTC) على مكاسبها، حيث تم تداولها عند مستوى 77,599 دولارًا، مسجلة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.23% خلال 24 ساعة، رغم تراجعها بنسبة 11.19% على مدار الأسبوع. وبلغت القيمة السوقية للعملة نحو 1.53 تريليون دولار، بحجم تداول يومي يُقدر بـ63.03 مليار دولار، لتستحوذ بذلك على 44.99% من السوق.

إيثريوم تواصل التراجع الأسبوعي

سجلت إيثريوم (ETH) ارتفاعًا يوميًا بنسبة 0.45% لتصل إلى 1,493.48 دولارًا، لكنها ما تزال تعاني من تراجع أسبوعي كبير بنسبة 21.97%.

وبلغت القيمة السوقية للإيثريوم 179.05 مليار دولار، بحجم تداول يومي قدره 31.41 مليار دولار.

العملات المستقرة تحافظ على التوازن

استقرت تيثر (USDT) قرب مستوى التعادل عند 0.9993 دولارًا بتراجع طفيف نسبته 0.01%، بينما ارتفعت يو إس دي كوين (USDC) بنسبة 0.01% لتصل إلى 1.0008 دولار، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في أداء العملات المستقرة وسط تذبذبات السوق.

سولانا وBNB تسجلان أداءً قويًا

حققت سولانا (SOL) مكاسب بنسبة 2.51% لتصل إلى 106.89 دولارًا، رغم تراجعها بنسبة 18.18% خلال أسبوع. وسجلت بينانس كوين (BNB) ارتفاعًا بنسبة 2.32% لتُتداول عند 564.60 دولار، مع انخفاض أسبوعي بنسبة 7.05%.

أبرز العملات البديلة

ريبل (XRP) تراجعت بنسبة 1.43% لتصل إلى 1.83 دولار، مع هبوط أسبوعي بنسبة 15.92%.

كاردانو (ADA) سجلت استقرارًا شبه تام عند 0.5735 دولار.

دوج كوين (DOGE) ارتفعت بنسبة 0.94% إلى 0.1471 دولار.

شيبا إينو (SHIB) صعدت بنسبة 1.89% إلى 0.00001110 دولار.

أفالانش (AVAX) ارتفعت بنسبة 2.25% إلى 17.06 دولارًا.

تشاين لينك (LINK) سجلت مكاسب بـ3.00% إلى 11.41 دولار.

Toncoin (TON) ارتفعت بنسبة 2.60% إلى 3.0488 دولارًا، لكنها ما تزال خاسرة أكثر من 25% خلال الأسبوع.

العملات الأكثر نشاطاً اليوم

بيتكوين حافظت على استقرارها بين 78,209 و74,657 دولار.

إيثريوم تحركت بين 1,524 و1,385 دولار.

ريبيل سجلت تذبذبًا بين 1.84 و1.72 دولار.

Solana تراوحت بين 108.09 و101.33 دولار.

Dogecoin تحركت بين 0.1485 و0.1366 دولار.

Avalanche سجلت تداولات بين 17.09 و15.60 دولار.

تبقى أسواق العملات الرقمية مرآة لحالة القلق وعدم اليقين في الأسواق العالمية، حيث يراقب المستثمرون أي إشارات من البنوك المركزية والمؤشرات الاقتصادية لتحديد اتجاهات السوق المستقبلية.