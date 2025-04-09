تعليمات جديدة من السعودية بشأن موسم الحج 2025

تلقت وزارة السياحة والآثار، خطابا من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، أكدت فيه الأخيرة ضرورة التزام جميع المنظمين التابعين (شركات السياحة) بالتعليمات الصادرة عن الجهات الحكومية بالسعودية ذات العلاقة بشؤون الحجاج، وذلك في إطار الاستعداد لموسم 1446ه‍.

الحج بدون ترخيص

وطالبت وزارة الحج في خطابها، بضرورة توعية الحجاج بعدم جواز الحج بدون تصريح، ووجود مخالفات لمن يخالف أنظمة الحج بالمملكة، والالتزام التام بجميع الأنظمة والتعليمات الصادرة من المملكة في هذا الشأن، كما طالبت بالتنبيه على الشركات بعدم تمكين الحجاج المخالفين من الدخول إلى المشاعر المقدسة وإيوائهم في مساكن الحجاج في مكة المكرمة أو نقلهم بالحافلات المخصصة للمنظمين التابعين شركات السياحة أو تواجدهم ضمن حملاتهم.

ضوابط جديدة

من جانبها، طالبت غرفة شركات السياحة، كل الشركات المنفذة لرحلات الحج هذا العام، بضرورة الالتزام بما ورد بالخطاب السعودي، وتعليمات السلطات، وكذا الضوابط الصادرة عن وزارة السياحة واللجنة العليا للحج منعا لحدوث أزمات.

وتلقت الغرفة، خطابا من وزارة السياحة والآثار تضمن ضرورة قيام الشركات رؤساء تضامن حج 1446 هـ بسرعة تسليم حقائب جوازات سفر الحجاج بمقر صندوق الحج والعمرة بالوزارة، بدأ من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٤/١٠ من الساعه ۱۰ ص حتى الساعة 8 مساءً مع إرفاق الكشف الطبى للحجاج الصادر من وزارة الصحة، والفيش الجنائي وصورة من بطاقة الرقم القومي لكل حاج.

انهاء إجراءات التصعيد

كما طالبت الوزارة بسرعة إنهاء إجراءات التصعيد على موقع الإدارة المركزية للشركات السياحية، وذلك حرصاً على الالتزام بالتوقيتات المحددة في هذا الشأن.