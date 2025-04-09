وفاة شاب من الفيوم إثر سقوطه من أعلى سقالة أثناء عمله في الكويت

سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية جردو بمركز اطسا بمحافظة الفيوم،عقب وصول خبر وفاة الشاب"علي نوح جودة" 29 سنة والذي وافته المنية إثر سقوطه من فوق سقالة بالطابق الثالث أثناء عمله بدولة الكويت.



وقال أحمد أحد أهالي القرية لـ“البوابة نيوز”: إن علي رحمه الله كان يعمل في المعمار بدولة الكويت وأثناء عمله سقط من فوق سقالة بالطابق الثالث على أثر ذلك لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.



وأضاف أن علي يبلغ من العمر 29 عامًًا ومقيم بقرية جردو التابعة لمركز اطسا، وأوضح أنه ذهب للعمل في الكويت بعد زواجه بـ5 أشهر.

وأشار إلى أن علي كان شابا خلوقا ومهذبا وكان يعمل جاهدا من أجل لقمة العيش، كما كان محبوبًا بين أهالي القرية.

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بدولة الكويت بلاغًا بسقوط أحد الشباب المصريين من أعلى سقالة بالطابق الثالث وانتقلت على الفور قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين أن الشاب مصري الجنسية ويقيم بإحدى قرى محافظة الفيوم وتم نقل الجثة إلى أحد المستشفيات تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تواصلت السلطات المصرية بالسلطات الكويتية للانتهاء من الأوراق لنقل الجثة إلى الأراضي المصرية لتسليمها لذويها ودفنها بمقابر العائلة بمسقط رأسه.