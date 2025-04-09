إيطاليا تشيد بدور القوات الأمنية العراقية في مواجهة الإرهاب وتعزيز الاستقرار

استقبل الفريق أول الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأربعاء، في مقر القيادة، السفير الإيطالي لدى العراق "نيكولا فونتانا" والملحق العسكري في السفارة العقيد "دومينيكو سيرمون"، وذلك لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز قدرات الجانب العراقي في مواجهة العصابات الإرهابية.

ووفقا لبيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، أن نائب العمليات المشتركة بحث معع ضيوفه جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها تعزيز التعاون والتنسيق المشترك والعمل على توقيع مذكرة تفاهم وتعاون أمني بين البلدين.

وأكد نائب قائد العمليات أن الدعم الكبير من جانب القائد العام للقوات المسلحة لقواتنا الأمنية البطلة كان له الأثر الواضح لهذه القوات التي أصبحت تمتلك خبرات كبيرة ومتراكمة في التعامل مع العصابات الإرهابية المنهزمة التي تكبدت خسائر كبيرة بالأرواح وقطع الإمداد عنها، كما ثمن دور إيطاليا في مساندة العراق خلال حربه مع العصابات الإرهابية ضمن التحالف الدولي.

وجرى خلال هذا اللقاء بحث آفاق التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات وتطوير الإمكانيات وتبادل الخبرات، ومن جانبه، أشاد السفير الإيطالي بدور القوات الأمنية العراقية في تعزيز الأمن والاستقرار في العراق وحرص قيادة العمليات المشتركة على التواصل الدائم والاهتمام في توطيد العلاقات الثنائية بين العراق وإيطاليا بما يخدم المصالح المتبادلة.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني أكد حرص الحكومة على دعم القوات الأمنية، مشيرًا إلى أن التقييمات الدولية لها خير دليل على مكانتها، ومهمتنا الحفاظ على هذه المرتبة، مع الجهوزية والاستعداد والتخطيط الدائم لمواجهة ما تبقى من فلول وخلايا داعش المندحرة، ولتحقيق الغرض الذي شُكل من أجله الجهاز وهو مواجهة الإرهاب.