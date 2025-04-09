بالصور | الأنبا تكلا يفتتح يفتتح مركزًا طبيًا تابعًا لكنيسة العذراء بديشنا

افتتح الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها، اليوم، مركز البتول الطبي التابع لكنيسة القديسة العذراء مريم والقديس القوي الأنبا موسي الأسود بقرية فاو بحري بدشنا، بحضور لفيف من الآباء الأجلاء كهنة الإيبارشية، والسادة نواب المجالس النيابية، منهم النائبة نجلاء باخوم والنائب سيد المنوفي والنائب سيد أبوزيد والنائب السابق أحمد مختار، كما حضر الدكتور رمضان صالحين أحمد ممثلاً عن الأزهر الشريف، والشيخ سيد محمد طنطاوي مدير الشؤون القانونية بالأوقاف بقنا، والعمدة حجازي فخري عمدة فاو بحري، كما حضر الافتتاح أيضاً عمد ومشايخ القري المجاورة وكبار عائلات فاو بحري، ومجموعة من الأطباء ولفيف من العاملين والمهتمين بالعمل الأهلي.

