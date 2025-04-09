محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعًا موسعًا لتنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك "صقر"

عقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الترتيبات الخاصة بتنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك «صقر»، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والعميد مصطفى شوقي، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتورة أماني شاكر نائب رئيس الجامعة، وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري الإدارات المعنية.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الجاهزية والاستعدادات داخل المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث بمختلف أنواعها، من خلال محاكاة مواقف طارئة وتدريبات ميدانية تضمن استجابة فعّالة ومنظمة في الوقت المناسب.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن المشروع يُعد من أهم الفعاليات التدريبية التي تُنفذ على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تحقيق أفضل النتائج والمراكز في جميع الأنشطة التدريبية، مشددًا على ضرورة الجاهزية الكاملة من حيث توفير المعدات والمركبات بنسبة 100%، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر البشرية من خلال التدريب المستمر وفقًا لأعلى المعايير.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى الإنجازات التي تحققت في مختلف القطاعات على مستوى الدولة، مؤكدًا أن عام 2025، وِفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيكون عامًا للتصنيع والاستثمار.

وفي سياق متصل، أشاد محافظ كفرالشيخ بنجاح الدولة في إدارة الأزمات، مستشهدًا بالتجربة المصرية الرائدة في مواجهة أزمة فيروس كورونا، وأن الاستقرار الذي تنعم به الدولة بات محل تقدير دولي، وهو ما ظهر خلال زيارة رئيس فرنسا الأخيرة وتجوله في عدد من المناطق الشعبية بمصر.

وشدد محافظ كفرالشيخ على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية خلال مراحل تنفيذ التدريب، لرفع جاهزية الأجهزة التنفيذية وتعزيز قدرتها على الاستجابة السريعة والفعالة، وأن مشروع التدريب سينفذ على مراحل تغطي جميع مدن وقرى المحافظة، داعيًا إلى تضافر الجهود وتوفير الإمكانيات اللازمة لضمان نجاحه.

وفي ختام الاجتماع، وجّه محافظ كفرالشيخ بضرورة الاستفادة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، باعتباره منصة مركزية لضمان سرعة التنسيق ودقة الاستجابة في حالات الطوارئ.

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