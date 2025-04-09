وزارة الشباب تُتيح أكثر من (6430) منشأة شبابية ورياضية

في إطار الاحتفالات بيوم الصحة العالمي، تُتيح وزارة الشباب والرياضة العديد من الأنشطة والفعاليات في المنشآت الشبابية والرياضية في أكثر من 6430 منشأة منتشرة في ربوع الجمهورية، في دلالة واضحة على توجه الدولة نحو تمكين الشباب، وتعزيز دور الرياضة كقوة ناعمة ومحرك للتنمية.

وتضم هذه المنشآت تنوعاً شاملاً يشمل: مراكز الشباب، الأندية الرياضية، الأندية الخاصة، أندية الشركات، مراكز ووحدات الطب الرياضي، المدن الشبابية والرياضية، مركز التعلم والابتكار الشبابي، المنتديات، المعسكرات، مراكز التنمية الرياضية، الاستادات، حمامات السباحة، الصالات المغطاة، وصالات الأنشطة، إلى جانب منشآت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في القرى الأكثر احتياجاً.

الدكتور أشرف صبحي: استثمار الدولة في الشباب هو استثمار في المستقبل

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن هذه الطفرة في حجم وعدد وتوزيع المنشآت الشبابية والرياضية تُعد إحدى ثمار رؤية الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تضع الشباب في قلب معادلة البناء والتنمية.

وقال الوزير: "نحن لا نتحدث فقط عن أرقام، بل عن بنية تحتية متكاملة تُسهم في خلق بيئة صحية وثقافية ورياضية آمنة لملايين الشباب المصريين، تتيح لهم الفرصة لاكتشاف ذواتهم، وصقل مواهبهم، والمشاركة الفاعلة في خدمة وطنهم".

ربط مباشر برؤية مصر 2030

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن هذه المنشآت تلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 من خلال دعم التنمية البشرية، وتمكين الشباب والمرأة، ونشر ثقافة الرياضة المجتمعية، وربط العمل التنموي بالرياضة، بما يُسهم في تعزيز الانتماء الوطني، وتحصين النشء ضد الأفكار المتطرفة.

من "حياة كريمة" إلى الابتكار.. خدمات تصل إلى أعماق الريف المصري

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الوزارة توسعت بشكل غير مسبوق في إدخال خدماتها إلى عمق الريف المصري عبر مشروعات "حياة كريمة"، والتي تُعد نموذجًا حيًا على التكامل بين أجهزة الدولة لخدمة المواطن البسيط، وذلك من مراكز الشباب للمدرجة بالمبادرة الرئاسية.

وقال الوزير: "نحن نرى في كل قرية مصرية مشروعًا، وفي كل شاب طاقة أمل. ولهذا عملنا على أن تمتد منشآتنا ومراكزنا لتشمل كل النجوع والمراكز والقرى، حتى يشعر كل شاب أن الوطن يحتضنه أينما كان".

الرياضة.. أمن قومي

واختتم الوزير تصريحاته مؤكدًا أن الوزارة ترى في الرياضة أمنًا قوميًّا ومجتمعًا موازيًا للتنمية، وأن الاستثمار في هذا القطاع ينعكس بشكل مباشر على صحة المواطنين، ومستوى الوعي، والانضباط المجتمعي، لافتًا إلى أن العمل مستمر لتطوير الأداء المؤسسي، وتعظيم الاستفادة من تلك المنشآت بالتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.



نحو 2030: استراتيجية طموحة لتطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى اللياقة والبطولة

وفي إطار الرؤية المستقبلية لوزارة الشباب والرياضة، أكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تعمل وفق خطة استراتيجية واضحة تستهدف الوصول إلى نموذج تنموي متكامل بحلول عام 2030، يرتكز على استكمال تطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية، وتحديثها بما يتماشى مع المعايير الدولية، لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجميع الفئات العمرية.

وأشار الوزير إلى أن مستهدفات الوزارة تشمل أيضًا تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة بين المواطنين، وتطوير اللياقة البدنية العامة، ودعم قطاع البطولة والمنافسة الرياضية، إلى جانب توسيع نطاق الأنشطة والخدمات المقدمة للشباب داخل المنشآت، من خلال برامج نوعية تواكب متطلبات العصر وتخدم توجهات الدولة في بناء الإنسان المصري.