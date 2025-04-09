رسميًا.. دينامو زغرب يقيل فابيو كانافارو بعد 100 يوم

أعلن نادي دينامو زغرب الكرواتي، اليوم الأربعاء، رسميًا، إقالة أسطورة كرة القدم الإيطالية فابيو كانافارو من منصب المدير الفني للفريق الأول، وذلك بعد فترة لم تتجاوز الـ100 يوم على توليه المسؤولية.

وجاء هذا الإعلان الصادم عبر الموقع الرسمي للنادي الكرواتي، ليضع حدًا لتجربة كانافارو القصيرة والمثيرة للجدل على رأس القيادة الفنية للفريق العريق.

ففي أواخر شهر ديسمبر من العام الماضي، استقبلت جماهير دينامو زغرب بحماس كبير نبأ تعيين قائد منتخب إيطاليا الفائز بكأس العالم 2006 مدربًا لفريقهم، معلقة آمالًا عريضة على خبرته وشخصيته القيادية.

دينامو زغرب يقرر إقالة كانافارو

وأكد نادي دينامو زغرب في بيانه: «غادر فابيو كانافارو تدريب الفريق اعتبارًا من يوم الأربعاء. وكان قد أمضى أكثر من ثلاثة أشهر بقليل على رأس الجهاز الفني».

وأضاف البيان معبرًا عن تقدير النادي لجهود المدرب الإيطالي: «نتقدم بالشكر الجزيل لكانافارو على جهوده الكبيرة والتزامه خلال فترة عمله، ونتمنى له كل التوفيق في مسيرته الرياضية المستقبلية».

وأوضح النادي الكرواتي في بيانه أن المدرب المساعد السابق، ساندرو بيركوفيتش، يتولى مسؤولية الإدارة الفنية للفريق بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدرب دائم يقود الفريق في المرحلة المقبلة.

خلال فترة قيادته لدينامو زغرب، قاد كانافارو الفريق في 14 مباراة رسمية، بالإضافة إلى 3 مباريات ودية، لم يتم الكشف عن تفاصيل نتائجها، لكن يبدو أن الحصيلة العامة لم ترتق إلى تطلعات إدارة النادي والجماهير، وهو ما عجل برحيله.

كانافارو

مسيرة كانافارو التدريبية

يذكر أن، كانافارو نجح في مهمة صعبة للغاية في الموسم الماضي، عندما أنقذ فريق أودينيزي الإيطالي من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، حيث تولى قيادة الفريق في 6 مباريات حاسمة، تمكن خلالها من تحقيق الفوز في مباراتين والتعادل في ثلاث، بينما لم يتلق الفريق سوى هزيمة واحدة تحت قيادته.

ونجح كانافارو في تحقيق الهدف الذي وضعته إدارة أودينيزي، حيث أنهى الفريق الموسم محتلًا المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة، بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط، ورغم هذا النجاح، انتهت علاقته بنادي أودينيزي بنهاية الموسم.

كانت تجربة أودينيزي هي الأولى لكانافارو في تدريب أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي «السيري آ»، بعد أن سبق له تدريب فريق بينيفينتو في دوري الدرجة الثانية الإيطالي «سيري بي».