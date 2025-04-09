أفضل أكلات لتحسين الذاكرة.. الأفوكادو والبروكلي في المقدمة

أفاد خبراء التغذية بأن هناك عددا كبيرا من الأطعمة والمشروبات التي تقوي الذاكرة، وتحافظ على صحة الدماغ وتحسن من وظائفه، لاحتوائها على مواد مضادة للأكسدة تساعد على تحسين المزاج العام والذاكرة.

وهناك قائمة بأفضل 7 أطعمة تحفز وتعزز من صحة الدماغ وتقوي الذاكرة وتحسن المهارات العقلية وترفع من التركيز.

أفضل 7 أطعمة تحفز وتعزز من صحة الدماغ وتقوي الذاكرة

وكشف عدد من الباحثين عن أن الدهون 60% من الدماغ، وتناول الأحماض الدهنية يعمل على تحسين بنية الدماغ والخلايا العصبية وتعزيز التعلم والذاكرة، وقد تبطئ تراجع الذاكرة المرتبط بالعمر والإصابة بألزهايمر.

ووجدت عدد من الدراسات أن الأشخاص المهتمين بتناول الأسماك الدهنية باستمرار ترفع لديهم نسبة المادة الرمادية في المخ، المسؤولة عن التحكم في القرارات والتركيز والذاكرة.

أفضل أكلات لتحسين الذاكرة

1.الأفوكادو

فاكهة الأفوكادو تحتوي على دهون أحادية غير مشبعة، ويمكن أن يزيد من تدفق الدم. يحتوي الأفوكادو على نسبة كبيرة من التيروزين، وهو حمض أميني لبداية للدوبامين، وهو مادة كيميائية في الدماغ تحافظ على التحفيز والتركيز.

2. الأطعمة الغنية بالأوميجا 3

تتضمن الأطعمة التي تحتوي علي الاوميجا3 مثل الأسماك، ولحوم البقر، الدجاج.

3. الجوز

يحتوي على كمية كبيرة من ALA وهو حمض ألفا لينولينيك، وهو المحتوي النباتي لأحماض أوميجا 3 الدهنية الرئيسية من ضمن الأطعمة المحدودة التى يدخل السيروتونين كماده والذي يرفع الحالة المزاجية.

4. البيض

البيض من أهم عناصر مصادر الغذاء وهو مصدر غذائي للكولين، مرتبط بمركب ب مقدمة لمادة للأسيتيل كولين، وهو ناقل عصبي يقوي الذاكرة والتعلم..

5.التوت

التوت فاكهة غنية بالفلافونويد، مضادات الأكسدة القوية التي تقوي خلايا الدماغ من الأكسدة.تساعد مركبات الفلافونويد المتاحة في التوت على تقوية الذاكرة والتعلم والفهم واتخاذ القرار.

6.الشوكولاته الداكنة

تحتوي الشوكولاتة على كمية محدودة من الكافيين، وذلك يكفي لتعزيز الذاكرة والمزاج والتركيز،و يزيد من تدفق الدم إلى الدماغ لمساعدة الذاكرة، الانتباه.

7. البروكلي

ويحتوي البروكلي على مضادات الأكسدة ونسبة كبيرة من فيتامين "ك"، وتوصي المنظمات العالمية بتناول كوب منه يوميا أي حوالي 91 جراما تقريبا.