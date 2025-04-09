وزير السياحة والآثار يتابع حركة الزيارة بمنطقة الأهرامات

يُتابع شريف فتحي وزير السياحة والآثار، حركة الزيارة بمنطقة أهرامات الجيزة، في اليوم الثاني على التوالي لبدء التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات والذي شهدته المنطقة منذ صباح أمس بواسطة شركة أوراسكوم بيراميدز للخدمات الترفيهية.

وأشار الوزير - وفق بيان صدر عن الوزارة منذ قليل - إلى أن التقارير التي تلقاها من فريق عمل الوزارة المتواجد على مدار اليوم بالمنطقة وشركة أوراسكوم بيراميدز للخدمات الترفيهية، تؤكد انتظام حركة الزيارة وأنها تسير بسلاسة ويسر.

وأكد شريف فتحي، استمرار المتابعة لحركة الزيارة بالمنطقة والتي شهدت زيارة أكثر من 5000 زائر حتي منتصف اليوم، بالإضافة لمتابعة منظومة تنقل السائحين بها بالتعاون والتنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة بما يضمن عدم التكدس، وأن تكون التجربة السياحية بالمنطقة سهلة ومريحة وممتعة مع الالتزام بالرؤية المستقبلية للعمل بالمنطقة الأثرية، مشيرًا إلى أن التشغيل التجريبي للمنطقة يهدف إلى الوقوف على التحديات والتطوير المطلوب في كل الجوانب التي تتعلق بخدمات السائحين واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

كما وجه بقيام شركة أوراسكوم بيراميدز للخدمات الترفيهية بزيادة عدد المقاعد في الحافلات الكهربائية المملوكة لها إلى 50 مقعدا في كل حافلة وإضافة أحزمة الأمان بها.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والذي يتواجد بمنطقة أهرامات الجيزة منذ الصباح الباكر لمتابعة حركة الزيارة على أرض الواقع، أن وزير السياحة والآثار كان قد وجه أمس بالسماح لجميع الرحلات السياحية ذات المجموعات الكبيرة التي تتعدي الـ35 فردا وأيضا الرحلات السياحية السريعة بدخول المنطقة الأثرية بالحافلات الخاصة بهم، مؤكدًا تواجد جميع مفتشي منطقة أهرامات الجيزة بالأماكن الأثرية المختلفة داخلها ومحطات وقوف الحافلات لمسارات سير الزيارة لمتابعة حركة منظومة النقل ودخول وخروج الحافلات بالمحطات المخصصة لمسارات الزيارة المقررة لمختلف الأماكن داخل المنطقة الأثرية.