جامعة أسيوط تنظم المؤتمر الثالث لطب الجنين بصعيد مصر

انطلقت اليوم الأربعاء 9 أبريل، فعاليات المؤتمر الثالث لطب الجنين بصعيد مصر، الذي تنظمه مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط بالتعاون مع جمعية إنقاذ مرضى صعيد مصر، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط.

يُعقد المؤتمر على مدى يومين 9 و10 أبريل بقاعة الأستاذ الدكتور محمود رأفت في المبنى الإداري بالجامعة.

شهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال بدر، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى الدكتورة أماني عمر، وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد نصر، رئيس شرف المؤتمر ومدير مستشفى صحة المرأة الجامعي ورئيس قسم النساء والتوليد، والدكتور سيد عبد الحميد، أستاذ النساء والتوليد ورئيس شرف المؤتمر.

تولى الإشراف على تنظيم المؤتمر وإعداده كل من: الدكتور حسن صلاح، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب ورئيس المؤتمر، والدكتور أحمد عباس، أستاذ أمراض النساء والتوليد ورئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر، والدكتور محمد عبد الله، المدرس بقسم أمراض النساء والتوليد ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر.

وفي تصريح له، أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة تواصل دعمها للبحث العلمي وتطوير الرعاية الصحية في صعيد مصر، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر يُعد منصة مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الأطباء والمتخصصين في طب الجنين، مما يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية للأمهات والأجنة.

من جهته، ثمّن الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، ما تقدمه الجامعة من رعاية طبية متقدمة من خلال مستشفيات أسيوط الجامعية، معربًا عن سعادته بانطلاق المؤتمر الذي يُناقش أحدث التطورات في مجال طب الجنين.

كما شكر القائمين على المؤتمر لدورهم في نقل الخبرات لشباب الأطباء وتقديم أبحاث وتوصيات تسهم في تطوير هذا التخصص الطبي.

وأكد الدكتور محمود عبدالعليم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أهمية مؤتمر طب الجنين باعتباره من التخصصات الرئيسية في علوم النساء والتوليد، موجهًا الشكر للدكتور حسن صلاح، أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة أسيوط، على جهوده الكبيرة في هذا المجال.

من جانبه، أشار الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى أن انعقاد المؤتمر للعام الثالث على التوالي يعكس التزام جامعة أسيوط بتطوير التعليم الطبي، مقدرًا الريادة التي تتمتع بها الجامعة في مجال طب الجنين.

وعبّر الدكتور أحمد نصر، رئيس شرف المؤتمر ومدير مستشفى صحة المرأة الجامعي ورئيس قسم النساء والتوليد، عن سعادته بانعقاد النسخة الثالثة من مؤتمر طب الجنين، الذي يحظى بمشاركة وقبول واسع من أطباء النساء والتوليد من مختلف الجامعات داخل مصر وخارجها، لتبادل الخبرات والرؤى حول أحدث التقنيات العالمية في مجال طب الجنين، متمنيًا أن تكون مخرجات هذا المؤتمر إضافة حقيقية لهذا المجال، وأن تُسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة للأمهات وأجنتهن، سائلًا المولى التوفيق للجميع.

وأوضح الدكتور حسن صلاح، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب ورئيس المؤتمر، أن فعاليات هذا العام تركز على مواضيع متقدمة مثل علم الوراثة الجنينية، والتقنيات الحديثة في التصوير بالموجات فوق الصوتية للكشف عن التشوهات الجنينية.

وأوضح الدكتور أحمد عباس، أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة أسيوط، أن المؤتمر يناقش هذا العام أحدث تقنيات الموجات فوق الصوتية في التشخيص والكشف المبكر لأمراض الحمل والجنين بطريقة علمية وبحثية، مضيفًا أن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر تشهد جلسة علمية مميزة يتم خلالها عرض الأبحاث المنشورة دوليًا في مجال طب الجنين والتى شارك فيها الأطباء التدريب من مصر والسودان، للتنافس على جائزة المؤتمر.

واختتم المؤتمر بتكريم الدكتور حسن صلاح، أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة أسيوط، والدكتور عزت السبكي، أستاذ الوراثة الطبية بكلية الطب بجامعة عين شمس، لمساهماتهما القيمة في مجال طب الجنين.

يشمل المؤتمر عشر جلسات علمية تتناول أحدث المحاور في طب الجنين، من بينها التصوير بالموجات فوق الصوتية، الجوانب القانونية والأخلاقية، الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى العديد من المواضيع الطبية الحيوية الأخرى. يشارك في المؤتمر 31 محاضرًا من مختلف الجامعات المصرية والدولية، عبر تقنية الزوم.