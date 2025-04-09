ميناء دمياط ينجح في تصدير أول شحنة حديد "بيليت" مصري خالص

أعلنت هيئة ميناء دمياط، نجاح الميناء في تصدير أول شحنة حديد "بيليت" مصري خالص من خلاله، وذلك بالتنسيق مع عدد من الشركات الوطنية المتخصصة في صناعة الحديد والصلب وإحدى كبرى الشركات المتخصصة في الخدمات اللوجستية العاملة بالميناء في إنجاز جديد يعكس قوة الصناعة الوطنية وتكامل المنظومة اللوجستية المصرية.



وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتعزيز تنافسية المنتج الوطني وتسهيل نفاذه إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري.



وقد تمت عملية الشحن بكفاءة عالية من خلال منظومة لوجستية متكاملة وفرتها هيئة ميناء دمياط، حيث تم استقبال السفينة HAJE HESEN، والتي تم تحميلها بكمية قدرها 5047 طنًا من حديد "البيليت" المنتج محليًا داخل المصانع المصرية.



ومن جانبه وجه اللواء بحرى طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط باتخاذ كل الإجراءات اللازمة وتوفير كامل الدعم خلال عمليات الشحن، بما يضمن سلامة الإجراءات وتطبيق أعلى معايير الجودة، في ظل تنسيق تام بين كل الجهات المعنية داخل الميناء، كما يعكس هذا الحدث مدى التناغم بين القطاعين الصناعي واللوجستي في دعم توجيهات الدولة نحو تعزيز التصدير وتشجيع الاستثمار المحلي.



كما ان استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36904 طن تشمل: 4748 طن كلينكر و11808 طن يوريا و990 طن علف بنجر و4159 طن جبس معبأ و228 طن بصل و14971 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36123 طن