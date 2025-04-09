إزالة صور زيزو من ملاعب النادي بميت عقبة.. والزمالك يفتح تحقيقا عاجلا

أزال نادى الزمالك، صور النجم أحمد السيد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من الملاعب الفرعية للنادى بمقر "ميت عقبة"، عقب تردد أنباء عن انتقاله لنادى الأهلى.

وعلمت "البوابة نيوز"، أن عمال النادى قاموا بإزالة صور اللاعب من الملاعب الفرعية بمقر النادى بميت عقبة، بتعليمات من أحد أعضاء مجلس إدارة النادى.

كما يجرى الآن اللواء حسن موسى، المدير التنفيذى لنادى الزمالك، تحقيقًا موسعًا مع العامل عبدالله الصاوي، والمشجع صبحي عبدالمعبود، بعد إزالتهما صور "زيزو".

وقال أحد العمال إنه تلقى تعليماته من بدر حامد بإزالة الصور بالاتفاق مع أحد أعضاء مجلس إدارة النادى.

وقرر نادي الزمالك استبعاد زيزو بعدما تأكد من اتفاق اللاعب على كل شيء وتوقيعه على عقود مع النادي الأهلي، وأن مسألة تجديده مع المارد الأبيض أمر شبه مستحيل.





