سعر الذهب في الصاغة مساء اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025

فقد سعر الذهب في مصر نحو 25 جنيها في الجرام الواحد من قيمته بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 9 أبريل 2025؛ بالمقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر داخل محلات الصاغة المصرية قبل 3 أيام، وذلك بمعظم الأعيرة الذهبية المختلفة.

سعر الذهب في الصاغة

عيار 21

قبل قليل أعلنت منصات بيع الذهب، آي صاغة؛ عن وصول أشهر جرام ذهب وهو من عيار21 المعروف لدى المستهلكين؛ ما يقارب من 4425 جنيها للبيع و4450 جنيها للشراء.

عيار 18

ووصل سعر جرام أوسط أعيرة الذهب وهو عيار 18 نحو 3792 جنيها للبيع و3814 جنيها للشراء

عيار 14

في المقابل وصل أدني جرام ذهب وهو من عيار 14 الأقل من بين المشغولات الذهبية، حوالي 2950 جنيها للبيع و2966 جنيها للشراء.

عيار 24

بينما سجل أكبر أعيرة الذهب من حيث القيمة وهو من عيار 24 نحو 5057 جنيها للبيع و5085 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب

وبلغ الجنيه الذهب نحو 35.4 ألف جنيه للبيع و35.6 ألف جنيه للشراء

أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3074 دولار للبيع و3075 دولار للشراء.

مصنعية الذهب

وفقا لتقارير سعرية يتم احتساب مصنعية الذهب علي أساس قطعي بمعني تتراوح بين 70 جنيها بما لايجاوز 200 جنيها بخلاف نسبة الضرائب على القيمة المضافة المحتسبة على المشغولات الذهبية.

ويعتبر الذهب وفقا لمحللين وخبراء؛ بأنه مخزنا للقيمة وهو الملاذ الآمن للثروات في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتذبذب أسعار العملات.

يلجأ المستهلكون عادة في أوقات الكساد وارتفاع نسب التضخم لإكتناز الثروات والحفاظ علي قيمة المدخرات والأموال في أحلك الظروف الاقتصادية.