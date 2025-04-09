ads
الأربعاء 09 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الإسكندرية يكلف برفع مستوى نظافة الشوارع والميادين

حملات إزالة القمامة
حملات إزالة القمامة بالإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

في إطار متابعة توجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية الخاصة بزيادة معدلات رفع القمامة من الشوارع والميادين العامة بشكل دوري، والاستجابة الفورية والسريعة لشكاوى المواطنين المتعلقة بهذا الشأن.

قامت شركة نهضة مصر لخدمات النظافة بالتنسيق مع إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة برفع نحو ٢٦ ألف طن مخلفات  خلال الأسبوع الماضي بالإضافة إلى متابعة أعمال النظافة بمحيط ساحة المساجد بمنطقة بحري ومناطق المزارات والكورنيش والمتنزهات والحدائق العامة.

كما قامت الشركة برفع جميع تراكمات القمامة بالأماكن الآتية: (ميدان زويل بمنطقة وابور المايه، ومنطقة امبروزو محيط مستشفى الحميات، وشارع الملك حفني بحري  وسوق المعهد الديني، شارع العيسوي ومثلث اسكندر ابراهيم بمنطقة ميامي، شارع جراج البلدية قطاع سموحة، وشارع البطاريات حي وسط، زاوية جراد بالجمرك، المنتدى وشارع البيهقى بحي غرب، وداخل سوق الورديان، شارع جرين والرصافة وشارع عرفان وشارع عثمان فهمي بمحرم بك،و متفرعات شارع المينا شهر العسل البيطاش بالعجمي، وعزبة محسن).

الإستجابة الفورية الفريق أحمد خالد حسن سعيد تراكمات القمامة رفع القمامة شركة نهضة مصر شكاوى المواطنين عمال النظافة متابعة أعمال النظافة محافظ الإسكندرية منطقة بحري