محافظ الإسكندرية يكلف برفع مستوى نظافة الشوارع والميادين

في إطار متابعة توجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية الخاصة بزيادة معدلات رفع القمامة من الشوارع والميادين العامة بشكل دوري، والاستجابة الفورية والسريعة لشكاوى المواطنين المتعلقة بهذا الشأن.

قامت شركة نهضة مصر لخدمات النظافة بالتنسيق مع إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة برفع نحو ٢٦ ألف طن مخلفات خلال الأسبوع الماضي بالإضافة إلى متابعة أعمال النظافة بمحيط ساحة المساجد بمنطقة بحري ومناطق المزارات والكورنيش والمتنزهات والحدائق العامة.

كما قامت الشركة برفع جميع تراكمات القمامة بالأماكن الآتية: (ميدان زويل بمنطقة وابور المايه، ومنطقة امبروزو محيط مستشفى الحميات، وشارع الملك حفني بحري وسوق المعهد الديني، شارع العيسوي ومثلث اسكندر ابراهيم بمنطقة ميامي، شارع جراج البلدية قطاع سموحة، وشارع البطاريات حي وسط، زاوية جراد بالجمرك، المنتدى وشارع البيهقى بحي غرب، وداخل سوق الورديان، شارع جرين والرصافة وشارع عرفان وشارع عثمان فهمي بمحرم بك،و متفرعات شارع المينا شهر العسل البيطاش بالعجمي، وعزبة محسن).