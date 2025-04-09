وزير العمل يلتقي رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية لبحث تأهيل الأيدي العاملة

التقى وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء بالقاهرة، ميشائيل كريتشمَر، رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الحرة الألمانية، وذلك تزامنًا مع الافتتاح الرسمي لجامعة ساكسونيا مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجية.

وتقدم الوزير جبران بالتهنئة للسيد رئيس الوزراء، بمناسبة افتتاح "الجامعة"، موضحًا أنها تُجسد التعاون المثمر بين مصر وألمانيا، حيث تتماشى أهداف الجامعة مع رؤية مصر في تخريج طلاب قادرين على التعامل مع متغيرات وتحديات سوق العمل، مُرحبًا بالتعاون مع "الجامعة" للإسهام في دعم جهود الدولة بالتعاون مع كافة الشركاء برفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية والماهرة والمدربة، ولإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في كل المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع.

وأشار الوزير جبران إلى جهود الوزارة في مجالات التدريب المهني وتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم طبقًا لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وأن لديها قاعدة بيانات تضم كوادر مُدربة على متطلبات سوق العمل، مُشيرًا إلى لقاء سابق مع وفدِ من اتحاد الصناعات بولاية بافاريا الألمانية، لفتح آفاق جديدة في سوق العمل الألمانية أمام الكوادر المصرية في كل المجالات.

كما بحث الجانبان مقترحات بشأن صياغة مذكرة تفاهم مشتركة بين الوزارة وولاية ساكسونيا في مجالات تنقل الايدي العاملة، وكذلك إمكانية تأسيس مركز تدريب مُعتمد للتدريب على إحتياجات سوق العمل في ولاية ساكسوني.

وأوضح رئيس وزراء ولاية ساكسوني عن زيارة مرتقبة لوزير العمل عن وولاية ساكسونيا الى القاهرة، لتكون فرصة للمزيد من التعاون في مجالات العمل.



شارك في اللقاء من وزارة العمل رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وآمال عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالوزارة، وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير.