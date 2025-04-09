تكثيف حملات إزالة الاشغالات والتعديات بأحياء الثغر بالإسكندرية

شدد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالشارع السكندري واتخاذ كل الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين مع العمل علي عدم عودتها مرة أخرى.

يأتي ذلك في إطار ضبط الشارع السكندري، واستراتيجية محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية، وإزالة كافة الاشغالات من الشوارع و الميادين الرئيسية بكافة أنحاء المحافظة استجابة لشكاوى المواطنين.

وتنفيذا لذلك شن حى المنتزة أول حملة مكبرة استهدفت ش خالد بن الوليد حيث تمكنت الحملة من فتح الشوارع الجانبية وإزالة الأرصفة والبلاط المستحدث من قبل المواطنين واعطاء مهلة لأصحاب المحلات التجارية علي جانبي الشارع، لإزالة كافة المخالفات والتعديات وإعادة الشيء لأصله كما أسفرت الحملة عن غلق عدد ٢ منشآة والتحفظ علي ٢٠٠ حالة إشغال متنوع.

وواصل حى المنتزه ثان حملاته لإزالة الاشغالات استهدفت شوارع المعهد الديني وملك حفني بحري، وأسفرت الحملة عن التحفظ على ٩٨ حالة إشغال متنوع

ونفذ حى شرق حملة مكبرة شملت ش الجلاء، ش مصطفي كامل منطقة باكوس، ش خليل الخياط، ش سانت جيني ،ش إبراهيم الشريف، وأسفرت الحملة عن التحفظ على ١٩٧ حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ١٢ ألف جنيه.

وقام حى وسط حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت شوارع سعد زغلول، الشهداء، المينا الشرقية وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع منشآة والتحفظ على ١٨٠ حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ٤ آلاف جنيه.

وشهد حى الجمرك حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت شارع بيرونا، ش محمد أبوجمعة، ش رفعت الجمال، ش سنان باشا وأسفرت الحملة عن ضبط عدد ٢١ حالة إشغال متنوع.

ونفذ حى غرب حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت بشاير الخير ٣، ٥ بالقباري وبشوارع القفال، الأمان، راغب باشا وأسفرت الحملة عن التحفظ على ٢٨ حالة إشغال متنوع.

وكثف حي العجمي حملات إزالة الإشغالات والتعديات شملت طريق إسكندرية مطروح ،شارع الهانوفيل حتى الكيلو ٢١ ومدينة ٦ أكتوبر ، طريق الذراع البحرية وأسفرت الحملة عن التحفظ على ٧٠ حالة إشغال متنوع.

بينما قام حي العامرية ثان حملة مكبرة لإزالة الاشغالات شملت مدخل الناصرية أسفل كوبري العامرية، وأسفرت الحملة عن التحفظ على ٥٣ حالة إشغال متنوع.