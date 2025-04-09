تشكيل هجومي للزمالك أمام ستيلينبوش لحسم التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية

أعلن البرتغالى جوزية بيسيرو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي، وذلك بعد قليل على ملعب “استاد القاهرة الدولى”، ضمن منافسات إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي " الونش" – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – ناصر ماهر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي ومحمود بنتايج وصلاح مصدق ومصطفى الزناري ومحمد حمدي ومحمود جهاد وسيف جعفر وأحمد عبدالرحيم "إيشو" وناصر منسي.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، التي أُقيمت في جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي، قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

ومن المقرر أن يلعب المتأهل من هذه المباراة ضد الفائز من لقاء المصري البورسعيدي وسيمبا التنزاني، حيث يمتلك فريق المصري التفوق بعد نتيجة لقاء الذهاب.