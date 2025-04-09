وكيل "تموين الإسكندرية" يتفقد الصوامع والبناكر لاستقبال موسم توريد القمح المحلي

أجرى اليوم المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، يرافقه المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى، والمهندسة أماني حلمي، رئيس قسم صيانة الحبوب بالمديرية، عدة جولات لتفقد الصوامع والبناكر التى تستعد لاستقبال موسم توريد الاقماح المحلية لهذا العام.

وزار الوفد المرافق له صومعة السلام بالكيلو ٢١ وبناكر السلام وصومعة الكينج مريوط، حيث تم الاجتماع مع مديرى الصوامع وفرق العمل التابعة لهم، وأصدر تعليمات مشددة بضرورة اتخاذ كل الاجراءات لنجاح موسم التوريد هذا العام مؤكدا ضرورة حسن استقبال التجار والمزارعين، واتباع تعليمات الوزارة فى الاجراءات الفنية لاستلام الاقماح وسرعة انهاء اجراءات المستحقات المالية.

كما تم تفقد غرف التحكم واستمع إلى شرح وافى لاستقبال الأقماح في الخلايا المعدة لذلك، وقام وكيل الوزارة بتفقد خط السير المخصص للسيارات التى ستقوم بتوريد الأقماح بدءا من دخولها الصوامع مرورا بالفحص الفنى وأخذ العينات الوزن والتفريغ والتخزين والتي تقوم عليها لجان فنية مختصة.

كما وجه المهندس السيد حرز الله مديرى المواقع التخزينية برفع اى معوقات او مشاكل أثناء عمل اللجان إلى غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، والتى يترأسها شخصيا للعمل على حلها مباشرة.

واختتم الجولات بالتأكد من عمليات التطهير والتبخير ومعالجة البناكر استعدادا لبدء موسم التوريد، والذى سوف يبدأ بإذن الله يوم ١٥ أبريل الجارى.