رئيس الوزراء: توقيع اتفاقيات لطرح شركات الخدمة الوطنية ضمن الطروحات الحكومية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، بالتعاون مع عدد من المكاتب الاستشارية المحلية والدولية المتخصصة، وذلك بهدف إعادة هيكلة وإدارة طرح مجموعة من الشركات التابعة للجهاز.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وأذاعته قناة "إكسترا نيوز"، أوضح مدبولي أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتفعيل برنامج الطروحات الحكومية، الذي يهدف إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الشركات المملوكة للدولة، وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأشار إلى أن الاتفاقيات تتضمن طرح عدد من الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهي: الشركة الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق. ولفت إلى أن من المخطط الانتهاء من طرح بعض هذه الشركات خلال عام 2025، على أن تُستكمل باقي الطروحات خلال عام 2026.