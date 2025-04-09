السجن المؤبد لسائق خطف فتاة وتعدى عليها داخل سيارته في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المؤبد لسائق لاتهامه بخطف فتاة بالإكراه داخل سيارتها والتعدي عليها، بدائرة مركز قليوب بمحافظة الـقليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

أحالت النيابة العامة المتهم:- "أحمد م م ف" 33 سنة، سائق ومقيم نامول، عزبة أبو يونس مركز قليوب، محافظة القليوبية، في الجناية رقم 17214 لسنة 2024 مركز قليوب والمقيدة برقم 4447 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه بتاريخ 2024/7/1 بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية خطف بالإكراه المجني عليها" شهد.ه.س" بأن انتهز استقلالها بمفردها للسيارة قيادته فأنزوى بها عن الطريق العام مصطحبًا إياها لمكان قصي بمنى عن أعين المارة لحجب رؤيتها وقطع سبل نجدتها.

وتابع أمر الإحالة أنه قد اقترنت جناية الخطف بجناية مواقعة المخطوفة إذ أنه في ذات الزمان والمكان: تعدي علي المجني عليها "شهد.ه.س" عقب خطفها عنوة لمكان قصي محتجزًا إياها بداخل السيارة محكمًا إغلاقها وما إن أيقن قطع سبل غوثها حتى شل مقاومتها.

وأختتم أمر الإحالة أنه حجز المجني عليها "شهد.ه.س" بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبيهة بأن منعها بالقوة من مغادرة السيارة موصدًا أبوابها بواسطة نظام التحكم (سنتر لوك).