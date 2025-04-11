الأهلي جاهز بالقوة الضاربة لموقعة بيراميدز

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا للمواجهة المرتقبة والمصيرية ضد بيراميدز في الدوري الممتاز والتي سترسم طريق الفريق الأحمر في المنافسة على لقب الدوري.

تأتي مواجهة الأهلي أمام بيراميدز بعد أزمة مباراة القمة 130 أمام الزمالك والتي انسحب منها الشياطين الحمر وتم توقيع عقوبة مالية كبيرة واعتبار الفريق مهزومًا من الزمالك بالإضافة إلى قرار سابق بخصم 3 نقاط في نهاية الموسم قبل أن تعدل رابطة الأندية العقوبات وتلغي عقوبة خصم الثلاث نقاط نهاية الموسم.

ويستعد الفريق لمواجهة بيراميدز بمعنويات مرتفعة بعد التأهل إلى نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا بالفوز على الهلال السوداني بهدف في مباراة الإياب بربع النهائي ويواصل المارد الأحمر حملة الدفاع عن اللقب بنجاح بحثا عن اللقب الأفريقي الـ13 في تاريخه.

ويجهز مارسيل كولر المدير الفني للفريق خطة مواجهة بيراميدز معتمد على كتيبة النجوم أشرف بن شرقي ووسام أبو علي وحسين الشحات وخبرات رامي ربيعة ومحمد الشناوي وتألق عدد كبير من النجوم مثل مروان عطية ومحمد هاني وباقي لاعبي الفريق.

علاج الأزمات الدفاعية

ويحاول كولر خلال الفترة الحالية علاج الأزمات الدفاعية التي يعاني منها الفريق في ظل تراجع مستوى خط الدفاع والظهير الأيسر يحيي عطية الله وغياب التركيز في بعض أوقات المباريات.

كما يجهز كولر خطة هجومية قوية للوصول إلى مرمى الفريق السماوي في المباراة والمصيرية خاصة أن أي نتيجة غير الفوز تبعد الأهلي عن المنافسة على لقب الدوري وتزيد فارق النقاط في ترتيب جدول الدوري الممتاز.

وعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مع مارسيل كولر ولاعبي الفريق خلال التدريبات طلب منهم التركيز في مباراة بيراميدز ونسيان الفترة الماضية وأزمة مباراة القمة 130 أمام الزمالك من أجل تحقيق الفوز في مباراة بيراميدز والعودة للمنافسة على لقب الدوري.

كما حذر رئيس النادي الأهلي اللاعبين من الخروج عن النص في المباراة ومحاولة لاعبي المنافس استفزاز الأهلي والتأثير على تركيزهم في الملعب.

كما تحدث “بيبو” مع السويسري مارسيل كولر حول تجديد الدوافع بين اللاعبين في ظل المرحلة الصعبة والمهمة من الموسم مع اقتراب مسابقة الدوري الممتاز من النهاية وضرورة تحقيق الفوز في جميع المباريات بغض النظر عن نتائج المنافس.