طرح فيلم الرعب "SCREAMBOAT" في دور العرض المصرية

ينطلق اليوم فيلم الرعب "Screamboat"، في صالات السينما، الفيلم من إخراج ستيفن لامورت، ويأتي كعمل دموي ساخر يوازن بين الحنين لأيقونات الطفولة والذوق الدموي لمحبي أفلام الرعب الحديثة، حيث يسخر من الشخصيات الكرتونية التراثية وهو امتداد لنجاح موجة أفلام الرعب المستوحاة من شخصيات الطفولة، مثل "Winnie-the-Pooh: Blood and Honey"، ويتم توزيع الفيلم بواسطة Four Star Films.

تدور أحداث الفيلم خلال رحلة ليلية عادية على متن عبارة في نيويورك، تتحول إلى كابوس حي حين يتعرض فأر صغير لتحوّل مرعب، ويصبح مخلوقًا قاتلًا ينشر الرعب بين الركّاب. بينما تتصاعد وتيرة العنف، يجد الناجون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع وحش لا يرحم في محاولة يائسة للنجاة من هذا الفخ العائم. يمزج الفيلم بين التوتر والرعب والكوميديا السوداء، في قصة تسخر من ثقافة الـ"ديزني" بجرأة، وتعيد تقديم شخصيات مألوفة في سياق دموي مفاجئ.

يضم الفيلم مجموعة مميزة من النجوم، على رأسهم تايلر بوزي، جيسي كوف، وديفيد هوارد ثورنتون، الذي يجسد الفأر القاتل، بعد أن عرفه الجمهور في شخصية "Art the Clown" من سلسلة "Terrifier". كما يشارك في الفيلم براين كوين، مايكل ليڤي، وجيسي بوزي، وتقدم أليسون بيتل شخصية "سلينا"، الفتاة التي تتحول من مصممة أزياء مغمورة إلى بطلة تحارب من أجل البقاء.