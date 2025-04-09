أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية بختام تعاملات اليوم 9 أبريل 2025

تشهد أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، حالة استقرار نسبي أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، مع بقاء الدولار الأمريكي عند مستوى أعلى من 51 جنيهًا، في حين حافظ اليورو والجنيه الإسترليني على فروق ملحوظة بين سعري الشراء والبيع، تعكس تقلبات سوق النقد العالمي.

وتنشر «البوابة نيوز» فيما يلي أحدث أسعار أبرز العملات الأجنبية والعربية المتداولة في البنوك المصرية:

العملات الأجنبية الرئيسية:

الدولار الأمريكي (USD):

سعر الشراء: 51.6134 جنيه

سعر البيع: 51.7517 جنيه

اليورو (EUR):

سعر الشراء: 56.9812 جنيه

سعر البيع: 57.1442 جنيه

الجنيه الإسترليني (GBP):

سعر الشراء: 65.9361 جنيه

سعر البيع: 66.1438 جنيه

الدولار الكندي (CAD):

سعر الشراء: 36.3500 جنيه

سعر البيع: 36.4525 جنيه

الفرنك السويسري (CHF):

سعر الشراء: 61.4153 جنيه

سعر البيع: 61.6165 جنيه

الين الياباني (JPY):

سعر الشراء: 35.6890 جنيه

سعر البيع: 35.7871 جنيه

الدولار الأسترالي (AUD):

سعر الشراء: 30.9784 جنيه

سعر البيع: 31.0665 جنيه

اليوان الصيني (CNY):

سعر الشراء: 7.0221 جنيه

سعر البيع: 7.0414 جنيه

الكرونة السويدية (SEK):

سعر الشراء: 5.1441 جنيه

سعر البيع: 5.1600 جنيه

الكرونة النرويجية (NOK):

سعر الشراء: 4.6952 جنيه

سعر البيع: 4.7097 جنيه

الكرونة الدنماركية (DKK):

سعر الشراء: 7.6297 جنيه

سعر البيع: 7.6510 جنيه

العملات الخليجية والعربية:

الريال السعودي (SAR):

سعر الشراء: 13.7438 جنيه

سعر البيع: 13.7821 جنيه

الدرهم الإماراتي (AED):

سعر الشراء: 14.0506 جنيه

سعر البيع: 14.0905 جنيه

الدينار الكويتي (KWD):

سعر الشراء: 167.8157 جنيه

سعر البيع: 168.3200 جنيه

الريال القطري (QAR):

سعر الشراء: 14.1562 جنيه

سعر البيع: 14.1999 جنيه

الريال العماني (OMR):

سعر الشراء: 134.0503 جنيه

سعر البيع: 134.4269 جنيه

الدينار البحريني (BHD):

سعر الشراء: 136.8911 جنيه

سعر البيع: 137.2760 جنيه

الدينار الأردني (JOD):

سعر الشراء: 72.6949 جنيه

سعر البيع: 73.0956 جنيه