أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية بختام تعاملات اليوم 9 أبريل 2025

تشهد أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، حالة استقرار نسبي أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، مع بقاء الدولار الأمريكي عند مستوى أعلى من 51 جنيهًا، في حين حافظ اليورو والجنيه الإسترليني على فروق ملحوظة بين سعري الشراء والبيع، تعكس تقلبات سوق النقد العالمي.
وتنشر «البوابة نيوز» فيما يلي أحدث أسعار أبرز العملات الأجنبية والعربية المتداولة في البنوك المصرية:
العملات الأجنبية الرئيسية:
الدولار الأمريكي (USD):
سعر الشراء: 51.6134 جنيه
سعر البيع: 51.7517 جنيه
اليورو (EUR):
سعر الشراء: 56.9812 جنيه
سعر البيع: 57.1442 جنيه
الجنيه الإسترليني (GBP):
سعر الشراء: 65.9361 جنيه
سعر البيع: 66.1438 جنيه
الدولار الكندي (CAD):
سعر الشراء: 36.3500 جنيه
سعر البيع: 36.4525 جنيه
الفرنك السويسري (CHF):
سعر الشراء: 61.4153 جنيه
سعر البيع: 61.6165 جنيه
الين الياباني (JPY):
سعر الشراء: 35.6890 جنيه
سعر البيع: 35.7871 جنيه
الدولار الأسترالي (AUD):
سعر الشراء: 30.9784 جنيه
سعر البيع: 31.0665 جنيه
اليوان الصيني (CNY):
سعر الشراء: 7.0221 جنيه
سعر البيع: 7.0414 جنيه
الكرونة السويدية (SEK):
سعر الشراء: 5.1441 جنيه
سعر البيع: 5.1600 جنيه
الكرونة النرويجية (NOK):
سعر الشراء: 4.6952 جنيه
سعر البيع: 4.7097 جنيه
الكرونة الدنماركية (DKK):
سعر الشراء: 7.6297 جنيه
سعر البيع: 7.6510 جنيه
العملات الخليجية والعربية:
الريال السعودي (SAR):
سعر الشراء: 13.7438 جنيه
سعر البيع: 13.7821 جنيه
الدرهم الإماراتي (AED):
سعر الشراء: 14.0506 جنيه
سعر البيع: 14.0905 جنيه
الدينار الكويتي (KWD):
سعر الشراء: 167.8157 جنيه
سعر البيع: 168.3200 جنيه
الريال القطري (QAR):
سعر الشراء: 14.1562 جنيه
سعر البيع: 14.1999 جنيه
الريال العماني (OMR):
سعر الشراء: 134.0503 جنيه
سعر البيع: 134.4269 جنيه
الدينار البحريني (BHD):
سعر الشراء: 136.8911 جنيه
سعر البيع: 137.2760 جنيه
الدينار الأردني (JOD):
سعر الشراء: 72.6949 جنيه
سعر البيع: 73.0956 جنيه