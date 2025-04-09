محافظ قنا يكرّم سفراء "مؤسسة سقيا الماء"

كرّم الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، فريق عمل مؤسسة سقيا الماء، لدورهم في تطوير محطة مياة شرب كرم عمران، بالشراكة مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور مجدي حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا.

شمل التكريم كلاً من اللواء رجائي عكاشة، المدير التنفيذي لمؤسسة سقيا الماء، والسيدة مرفت عبده ريحان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والسيدة فاطمة أحمد محمد، مدير عام الجودة والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، إلى جانب المهندس محمود ضياء.

من جانبه، أعرب محافظ قنا عن سعادته وتقديره لجهود مؤسسة سقيا الماء، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بما يجعلها قدوة يُحتذى بها في مجال العمل الخيري والتنمية المستدامة، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية الساعية إلى تحقيق حياة كريمة لكل مواطن على امتداد الجمهورية.

وأضاف "عبد الحليم" أن إسهامات المؤسسة في محافظة قنا، والتي تشمل توفير مياه شرب نظيفة وآمنة للمناطق الأكثر احتياجًا، فضلًا عن تطوير ورفع كفاءة محطات المياه، تحظى بتقدير واسع من المواطنين، لما لها من أثر مباشر في تحسين مستوى الخدمات الأساسية.

من جانبهم، أعرب وفد مؤسسة سقيا الماء عن شكرهم وامتنانهم لمحافظ قنا على هذا التكريم، مشيرين إلى تطلعهم لمزيد من التعاون خلال المرحلة المقبلة، في ظل الجهود المستمرة التي تبذلها المحافظة لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.