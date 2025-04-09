وزير الثقافة يهنئ داليا إبراهيم لفوزها بجائزة PublisHer Excellence Award 2025 الدولية

وجه الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، التهنئة إلى داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة دار “نهضة مصر للنشر”، بمناسبة فوزها بجائزة PublisHer Excellence Award 2025 العالمية، عن فئة “الإنجاز مدى الحياة”، تقديرًا لإسهاماتها الثرية في مجالات النشر، والتعليم، وخدمة الثقافة.

وتأتي الجائزة في اطار مبادرة PublisHer العالمية التي أطلقتها الشيخة بدور القاسمي بهدف دعم السيدات في قطاع النشر وتعزيز أدوارهن القيادية في بيئة تُشجّع على الإبداع والتنوّع والتميّز.

وأكد وزير الثقافة أن هذا التكريم الدولي يعكس مكانة المرأة المصرية وقدرتها على التأثير الإيجابي على المستويين المحلي والعالمي، مشيرًا إلى أن ما حققته الأستاذة داليا إبراهيم يُعد إنجازًا وطنيًا يعزز من صورة مصر الثقافية والحضارية أمام العالم.

وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو: "إن فوز داليا ابراهيم بجائزة دولية مرموقة في مجال النشر يؤكد على الدور الريادي للمرأة المصرية، ويحفز الأجيال الجديدة على الإبداع والتميز. كما أن جهود الأستاذة داليا في دعم المعرفة ونشر ثقافة التمكين تمثل نموذجًا ملهمًا للقيادة المجتمعية الواعية.”

وأضاف الوزير أن وزارة الثقافة لن تدخر جهدًا في دعم صُنّاع المعرفة ورواد النشر، مؤكدًا أن هذه الجائزة تضاف إلى رصيد مصر من الإنجازات الثقافية الدولية.

وقد تم الإعلان عن الفائزين بالجائزة خلال فعاليات معرض بولونيا الدولي لكتاب الطفل في إيطاليا، بحضور نخبة من كبار صُنّاع النشر من مختلف أنحاء العالم، ما يعكس الزخم الثقافي الكبير الذي باتت تحققه مصر على الساحة الدولية.

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