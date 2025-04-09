شاهندة عبد الرحيم تشيد بالخدمات الطبية في مستشفى الناس: اللي يقدر يتبرع ما يتأخرش

الأربعاء 09/أبريل/2025 - 04:38 م

أجرت الإعلامية شاهندة عبد الرحيم، المذيعة بقناة "إكسترا نيوز"، ونائب رئيس تحرير "البوابة نيوز"، زيارة لمستشفى الناس الخيري لعلاج أمراض القلب والجهاز الهضمي والسكري بالمجان، وذلك في إطار سلسلة من الزيارات التي يقوم بها المشاهير ونجوم المجتمع إلى المستشفى لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمرضى والمشاركة في التوعية.

خلال جولتها، تعرفت الإعلامية شاهندة عبد الرحيم، على جميع أقسام المستشفى بما في ذلك الصيدلية والمطبخ والمغسلة وغيرها من الأقسام التي تتعلق جميعها بتقديم أفضل خدمة ورعاية للأطفال أثناء رحلة علاجهم داخل المستشفى.

وأشادت نائب رئيس تحرير البوابة نيوز بمستوى الخدمات الطبية المتكاملة المقدمة في مستشفى الناس، حيث قالت: «أنا موجودة النهارده في مستشفى الناس، وممتنة جدا لدعوتي للزيارة، وأنا بجد فخورة ومبسوطة إن فيه مستشفى موجودة على أرض مصر ما تقلش أبدًا عن مستشفيات شوفتها في إنجلترا وفرنسا، ومبسوطة جدًا إن هما بيقدموا خدماتهم مش بس للأطفال كمان للكبار، والحقيقة أول حاجة لفتت نظري هنا في المستشفى هي مستوى النظافة، المستشفى نظيف جدا ويهتم بمستويات وجودة النظافة على كل الأصعدة».

وقالت المذيعة بقناة "إكسترا نيوز": «خلال الزيارة نزلت المطبخ وشوفت أد إيه مهتمين ميبقاش في خلط بين أي منتجات غذائية في المطبخ، والتحضير بيكون في مكان والتسوية في مكان تاني، وفي اهتمام بدرجة حرارة الوجبة لحد ما توصل للمريض عشان ميكونش فيها أي نوع من أنواع البكتيريا».

وأضافت الإعلامية شاهندة عبد الرحيم: «أنا كانت معلوماتي عن مستشفى الناس إنها مستشفى بتقدم خدماتها لمرضى القلب أو جراحات القلب، لكن فوجئت إنهم وسعوا تخصصاتهم بشكل كبير وبقوا يعالجوا مرضى السكر من الأطفال، وبيعالجوا مرضى الجهاز الهضمي، ومرضي القلب من الكبار والأطفال، وكمان دخلوا قسم لعلاج الحروق، والحقيقة هما فئة من المرضى المحتاجة مساعدة حقيقية ومحتاجة علاج نفسي وجسدي، وأنا بحييهم على الخطوة دي جدا».

وتابعت الإعلامية شاهندة عبد الرحيم، المذيعة بقناة "إكسترا نيوز": «كمان من أكتر الحاجات اللي أسعدتني هو قسم حديثي الولادة، عشان أنا كمان أم، فكنت مبسوطة جدا لأن إحساس أي أم ابنها مولود بعيب خلقي في القلب أو الجهاز الهضمي، بيدخل يعمل عملية وبيطلع منها محتاج حضانة، والمستشفى هنا زودت عدد الحضانات بدل ما كانت تسع 7 أطفال فقط بعد العمليات، ستصل سعتها إلى 48 طفل، لأن موجود عندهم أكثر من 12 غرفة حضانة حتى الآن تسع لأكثر من سبعة أسّرة في الغرفة الواحدة».

واستطردت الإعلامية شاهندة عبد الرحيم، المذيعة بقناة "إكسترا نيوز"، ونائب رئيس تحرير البوابة نيوز: «أنا سعيدة وفخورة إن المستشفى دي على أرض مصر، كل العلاج هنا بالمجان وبشروط بسيطة جدا إن المريض يقدم حالته بتقديم الفحوصات والتحاليل، وبعد كده تبدأ إدارة المستشفى تتواصل معاه، وأكتر حاجة أسعدتني كمان النهارده إني شوفت فيها جنسيات مختلفة غير المصريين، في سوريين وأطفال غزة طبعا، ومرضي من نيجيريا ودول أفريقية تانية زي السودان، وبلدان عدة، وإدارة المستشفى وضحوا ليا إن أي حد يقدروا يساعدوه بغض النظر عن جنسيته أو ديانته، هما بيقدموا المساعدة على الفور وده شيء بجد يعني بسطني جدا إن كل الخدمات دي مقدمة بالمجان».

وقالت المذيعة بقناة "إكسترا نيوز": «من التفاصيل اللي برضو شوفتها إن عندهم قسم للأسنان، هما مش متخصصين في القسم ده، ولكن عشان أي حد قبل ما يدخل لإجراء عملية قلب مفتوح أو جهاز هضمي أو أي عملية، لو عنده عدوي أو أي مرض في الأسنان بيتعالج عشان متوصلش العدوي دي للأعضاء التانية وتضر باقي الأعضاء بعد العملية، فبجد اهتمامهم بالتفاصيل رهيب والنظافة مفيش أحسن من كده».

واختتمت الإعلامية شاهندة عبد الرحيم، المذيعة بقناة "إكسترا نيوز"، ونائب رئيس تحرير البوابة نيوز، حديثها: «عرفت إن هما بيستعينوا بدكاترة مصريين شغالين في مستشفيات في أمريكا وانجلترا، والمستشفى حازت على نجمات عديدة جدًا في فكرة النظافة، لأن مستوي النظافة بتاعها وصل للشكل العالمي، أنا فخورة بيهم ومبسوطة وبشجع أي حد يجي مستشفى الناس، وكفاية إنكم تقفوا جنب الأطفال وتبسطوهم لو هما داخلين عملية وتشجعوهم لو هما خارجين من عملية، وبجد هما محتاجين دعم نفسي ومعنوي، وأكيد أي حد يقدر يتبرع لمستشفى الناس ميتأخرش دقيقة واحدة».

الجدير بالذكر أن مستشفى الناس واحدة من أهم المستشفيات الخيرية غير هادفه للربح، حيث تقدم خدماتها بالمجان لكل المصريين من الأسر المهمشة والأكثر احتياجا وغير القادرين، ونجحت المستشفى منذ افتتاحها عام 2019 في تقديم أكثر من 506 ألف خدمة طبية، والكشف على أكثر من 27 ألف مريض، كما أجرت المستشفى أكثر من 7 آلاف عملية جراحية بالقلب لحالات حرجة جدًا وعمليات قسطرة تشخيصية وعلاجية، إضافة إلى هذا تفتح مستشفى الناس أبوابها لكل مرضى القلب والجهاز الهضمي، وتعمل على وضع خطة علاجية لهم بأحدث الطرق الطبية ووفقًا لآخر المعايير والضوابط لهذه الأمراض عالميًا، حيث أجرت 630 عملية جراحية ومناظير جهاز هضمي خلال عام 2023.

ويشار إلى أن مستشفى الناس تبلغ مساحتها 30 ألف متر مربع تتضمن 7 أدوار، بطاقة استيعابية 600 سرير، و10 غرف للعمليات، و140 وحدة رعاية مركزة، و4 وحدات قسطرة قلبية، و48 عيادة خارجية، وقد تم افتتاح المستشفى عام 2019.

ويمكن التبرع لمستشفى الناس الخيري للأطفال من خلال الاتصال على الخط الساخن 16441، والانتظار لحين وصول مندوب المستشفى إلى المنزل، إضافة إلى التبرع من جميع البنوك المصرية على حساب رقم 16441 باسم مؤسسة الجود الخيرية – مستشفى الناس، أو عبر الموقع الالكتروني الرسمي للمستشفى https://alnas-hospital.com/donate-now أو من خلال إرسال رسالة تتضمن كلمة "طفل" على رقم 9797، أو منافذ فورى كود رقم 9145، إضافة إلى امكانية التبرع عن طريق شركات الدفع (instapay - أمان - مصاري - OPay- الأهلي ممكن).