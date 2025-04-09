مدير تعليم المنوفية يكرّم الطلاب الفائزين في مسابقتي ”اليونيسف” و”آيسف” لعام 2025

كرّم الدكتور محمد صلاح، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، الطلاب الفائزين على مستوى الجمهورية في مسابقتي "اليونيسف" و"آيسف"، وذلك خلال احتفالية أقيمت بمكتبه تقديرًا لتفوقهم وتميزهم.

حضر اللقاء طارق سعد، وكيل المديرية، الذي أكد أن هذا الإنجاز يعكس ثمرة التعاون المثمر بين الطلاب وأسرهم ومعلميهم، مشيدًا بجهود مدارس المحافظة في اكتشاف ورعاية الموهوبين.

من جانبها، عبّرت ثريا منصور، مدير عام التعليم العام، عن سعادتها بالمستوى الرفيع الذي ظهر به الطلاب، مؤكدة أن المديرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المواهب وتوفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع.

كما أشاد الدكتور مجدي مطر، رئيس لجنة تحكيم مسابقة "آيسف" بالمنوفية، بالمشروعات العلمية التي قدمها الطلاب، والتي أظهرت قدراتهم الابتكارية، داعيًا إلى مواصلة دعمهم وتأهيلهم لخوض المنافسات الدولية.

وشهد اللقاء حضور الدكتور سمير الصياد، ممثل مجلس أمناء التعليم بالمحافظة، وأحمد سرحان، الموجه الأول المركزي للتربية الاجتماعية وأمين المجلس، إلى جانب عدد من المشرفين ومديري المدارس وأولياء الأمور.

وأعرب الدكتور محمد صلاح عن فخره واعتزازه بالطلاب الفائزين، مؤكدًا أن ما حققوه يمثل دليلًا واضحًا على جودة العملية التعليمية بالمحافظة، والتزامها برعاية المتفوقين والمبدعين.

وفي ختام اللقاء، تم تسليم مكافآت مالية للطلاب المكرمين، برعاية مجلس أمناء التعليم، دعمًا لهم وتشجيعًا على مواصلة مسيرة التميز والابتكار.

ويأتي هذا التكريم في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بالمنوفية على تعزيز روح الإبداع والتفوق بين الطلاب، وإعداد جيل قادر على مواكبة التطورات المستقبلية.