جامعة بنها تنظم قافلة طبية في أمراض العيون والروماتيزم بمدرسة قها الابتدائية

واصلت جامعة بنها تنظيم القوافل الطبية لمدارس محافظة القليوبية، حيث قامت الجامعة بتنظيم قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون والروماتيزم بمدرسة قها الابتدائية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري وضمن مبادرة "طفل قوي".

جاء ذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبتنسيق وتنظيم الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.

وتمت القافلة بإشراف الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية.

وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف علي إجمالي 141 حالة من تلاميذ المدرسة في مختلف التخصصات الطبية التي تضمنتها القافلة.