ريمون المصري يواصل جولاته الانتخابية بزيارة مؤسسة "البوابة نيوز"

واصل الكاتب الصحفي ريمون المصري، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين “تحت السن”، جولاته الانتخابية استعدادًا لخوض انتخابات التجديد النصفي، حيث زار، اليوم الأربعاء، مؤسسة “البوابة نيوز”.

وحظي “ريمون” باستقبال حافل من فريق العمل بالمؤسسة، وسط أجواء سادها الود والتفاعل الإيجابي بينه وبين الزملاء الصحفيين والعاملين.

وخلال الزيارة، عقد “ريمون” لقاءً مفتوحًا مع الصحفيين، استعرض فيه ملامح برنامجه الانتخابي، مؤكدًا حرصه على دعم الصحفيين وتعزيز أوضاع المهنة، مشددًا على أهمية التواصل المباشر مع أبناء المهنة داخل مختلف المؤسسات الصحفية.