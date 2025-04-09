رئيس جامعة طنطا يشارك في احتفالية محافظة الغربية لتكريم أسر الشهداء

شارك الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا اليوم في الاحتفالية التي نظمتها محافظة الغربية لتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات بمناسبة يوم الشهيد والمحارب القديم بحضور اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، واللواء اح مدحت عبدالعزيز فاوي مدير جمعية المحاربين القدامى وضحايا الحرب، واللواء احمد انور سكرتير عام المحافظة، والعميد اح وائل فتحي المستشار العسكري وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة.

أوضح الدكتور محمد حسين، أن الجامعة تضع دائما على عاتقها مسؤولية كبيرة في تعزيز الوعي الوطني وقيم الولاء والانتماء لدى طلابها، والاهتمام بتاريخ الشهداء ونماذج البطولات، انطلاقاً من كون الجامعة مؤسسة أكاديمية تسعى دائما لتقديم التعليم الشامل والمواكب لأحدث التطورات، مشيراً إلى إن ملف تنمية الوعي يمثل جزءاً أساسياً من رؤيتها الاستراتيجية، حيث لا تقتصر مهمة الجامعة على تزويد الطلاب بالمعرفة الأكاديمية فحسب، بل تمتد لتأهيلهم ليصبحوا أفراداً مسؤولين وقادرين على المساهمة الإيجابية في مجتمعاتهم، مضيفًا: “الشهادة هي قمة المجد، وجامعة طنطا تفتخر بشراكتها في هذه الفعاليات التي تُرسخ قيم الانتماء والولاء في نفوس الشباب.

شهدت الاحتفالية القاء فضيلة الشيخ نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف، كلمة عن منزلة الشهيد في الإسلام، وتحدث فضيلة الشيخ عبد اللطيف طلحة، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالغربية، عن فضل الشهادة وأثرها في حياة الأمة، كما شمل الحفل عرض فيلم تسجيلي مؤثر من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان “حلم الشهيد”، جسّد بطولات وتضحيات أبناء القوات المسلحة في مختلف ميادين الشرف، وألقى اللواء اح مدحت عبد العزيز فاوي مدير جمعية المحاربين القدامى وضحايا الحرب كلمته، وتبعها تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.

كما قامت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحروب باهداء درع الجمعية للدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، تقديرًا لجهوده الداعمة في تعزيز الوعي الوطني داخل المجتمع الأكاديمي، ودور الجامعة الريادي في مد جسور التواصل مع مؤسسات الدولة المختلفة لخدمة القضايا الوطنية، وفي مقدمتها تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.